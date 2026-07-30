4 г. след блъскането на дете в Първомай глобиха шофьора с 306 евро

Малкият пешеходец изскочил внезапно на платното

Близо 4 години след инцидента, при който 10-годишно дете беше блъснато в Първомай, шофьорът договори с прокуратурата да бъде освободен от наказателна отговорност и глобен с 306,78 евро - равностойността на 600 лв. На 10 октомври 2022 г. малкият пешеходец изскочил внезапно на платното на ул. "Княз Борис" и мерцедес го ударил. Детето било откарано в болница, където било установено счупване на левия крак. Тестовете на 20-годишния тогава водач за алкохол и наркотични вещества били отрицателни.

Договорената глоба не е висока, но той ще трябва да плати разноските по делото, които са близо 2500 евро. Книжката му няма да бъде отнета.

Споразумението вече е одобрено от Районния съд в Първомай.