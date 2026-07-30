Бебе Анастасия получи над 90 хил. евро за часове, ще платят пълното ѝ възстановяване (Обзор)

След първите три месеца следват 20 дни почивка и нова терапия за нея

Министерството на отбраната също плаща за лечението на детето на загиналия кап. Венцислав Дункин

Над 90 хил. евро са били събрани буквално за часове в сряда като дарения за лечението на бебето Анастасия Дункина - дъщеря на трагично загиналия военен летец капитан Венцислав Дункин.

Това съобщи пред “24 часа” кап. Мария Крашевска, председател на УС на Сдружението на жените военнослужещи, което организира кампанията за лечение на детето. Заради това и от сдружението свалиха в четвъртък призива за помощ на детето.

Анастасия е само на година и седем месеца, но трябва да се възстанови след тежък инсулт. Като само за първите три месеца на лечението ѝ са нужни 7416,15 евро.

Тя е родена три месеца, след като при катастрофа със самолет при учение в база “Граф Игнатиево” загина баща ѝ кап. Венцислав Дункин. Седем дни след инцидента бе насрочена сватбата на Дункин с майката на детето му Елеонора Димитрова.

Анастасия е претърпяла през юни т.г. исхемичен мозъчен инсулт, причинен от вродена сърдечна малформация.

Вследствие на инсулта е

засегната двигателната функция на дясната ръчичка и дясното краче,

което налага продължителна и интензивна неврорехабилитация. В момента детето е на лечение в Специализираната болница за рехабилитация на детска церебрална парализа (СБРДЦП) “Св. София”.

Парите, които са дарени за Анастасия, но надхвърлят търсените първоначално 7416,15 евро, също ще бъдат дадени за лечението ѝ. Дарение е събирано само за първите три месеца от лечението, но то не приключва с тях. След първите тримесечни процедури бебето ще има 20 дни почивка, следва ново лечение и така, докато се възстанови напълно. Като според лекарите, които се грижат за бебето, възстановяването може да продължи и една година, дори повече, разказа кап. Крашевска.

Дарителската кампания се е наложила заради спешната нужда от финансиране на първия етап на лечението на бебето, раказа още тя. Паралелно майката старши лейтенант Елеонора Димитрова, която е военен лекар във ВМА, кандидатства пред Министерството на отбраната за финансиране на лечението. За да бъде осигурено това финансиране обаче, е нужно тя да събере редица документи, каза шефката на Сдружението на жените военнослужещи и допълни, че министерството и сдружението съдействат по всякакви начини това да се случи по-бързо.

“Аз също съм дете на загинал военнослужещ и винаги хората в армията са подпомагали децата на своите колеги”, заяви кап. Крашевска.

Министерството на отбраната е осигурило и жилище

на майката Елеонора и бебето Анастасия от своя фонд в София, разказа още тя.

Според неофициална информация, с която “24 часа” разполага, бебето на загиналия кап. Дункин се нуждае от скъпо лечение от момента на раждането си. Кап. Мария Крашевска

“Анастасия е едно

игриво дете, изключително борбена

За нея е предизвикателство, но е доста стриктна. Рехабилитаторите я хвалят, че влага старание и е много изпълнителна. От 3 до 6 месеца за начало, може да продължи и една година. За броени дни се събра сумата за 3 месеца рехабилитация, за което искрено искам да благодаря на всички хора. Знам, че всеки има различни изпитания и явно това са моите. Надявам се те вече да приключат”, сподели в четвъртък и майката Елеонора.

“Случи се внезапно. Детето спеше обедния си сън и изплака. Погледнах и вече беше налице десностранната парализа. Диагнозата е увреждане след инсулт - увредени са дясно краче и дясна ръка. Имаше и свлечен устен ъгъл, но се подобрява вече”, каза още тя пред Нова телевизия.

Тя и Анастасия отскоро живеят в София.