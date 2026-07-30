Докато се оглежда за самолети на старо, МО търси кой да ремонтира МиГ-29 за 17 млн. евро (Обзор)

Поръчка за ремонт на до 10 двигателя за съветските изтребители МиГ-29 пусна военното министерство. Това става дни след като стана ясно, че са отправили запитвания за налични самолети и резервни части до няколко държави.

В документацията към поръчката е описано, че се търси кой да ремонтира двигателите, така че да могат да работят нормално още 4 години. Искането на военното ведомство е първите 2 двигателя да се ремонтират за най-кратко време: до 6 месеца, а за всички останали дават срок до 9 месеца. Описано е, че те трябва да са в гаранция поне за 1 година или 100 летателни часа.

За целта от Министерството на отбраната дават 17 млн. евро с ДДС (14,2 млн. без ДДС). Срокът за оферти е 1 септември. По-рано тази година МО отново бе пуснало поръчка за двигатели за МиГ-29, но тя бе прекратена, след като така и не се намери кой да ги ремонтира. С поръчката от февруари отново трябваше да се ремонтират до 10 двигателя, но обявената сума за това бе по-висока: 21 млн. евро с ДДС. Последно ремонт на съветските самолети бе правен през 2023 г., когато се очакваше ресурсът им да изтече и България да се изправи пред невъзможност сама да пази небето си. Затова още от началото на 2022 г. военното ведомство преговаряше за нови двигатели или някой да ремонтира наличните. Проблемът бе, че след началото на войната с Украйна Русия спря доставките на части за руската и съветската военна техника за всички “неприятелски държави” (подпомагащи Украйна- б.а.), в това число и нашата. Отнеха и лицензите за право на ремонт на такава техника.

В крайна сметка военното министерство подписа договор с полската държавна компания WZL. Бяха ремонтирани 6 двигателя, за което българските военни платиха 9,5 млн. евро без ДДС.

Нови двигатели за българските МиГ-29 обаче може да бъдат осигурени и от запасите на някоя от държавите в НАТО, които все още експлоатират тези съветски изтребители и имат части на склад. Още през 2023 г. обаче Словакия даде своите МиГ-29 на Украйна, за да помогнат за отбраната срещу Русия. Тогава и Полша дари 4 изтребителя от този модел на Киев и си запази ескадрила от 9 самолета. Димитър Стоянов СНИМКА: Румяна Тонева

В сряда военният министър Димитър Стоянов отрече да се търси нова ескадрила от съветските самолети, а само резервни части. И обясни, че ако бъдат взети “Грипен” или F-16 втора ръка, за което той е писал до САЩ и Швеция, няма да има нужда съветските изтребители да бъдат поддържани толкова дълго.

А продължителната им експлоатация обясни със забавянето на доставката на вторите 8 F-16, които се очакват през 2029 г.