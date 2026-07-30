С машинен вот и курсове в ЦИК ще борят грешките на изборите (Обзор)

Вдигнаха драстично глобите за медиите - от 5000 до 10 хил. евро, но се отказаха да наказват социолозите

По-добре обучени секционни комисии и задължително машинно гласуване. Това прие окончателно Народното събрание, за да намали изборните манипулации и неволните грешки.

Заден ход обаче управляващите дадоха за пълната забрана социолозите да предоставят данни от екзитпол, преди изборният ден да е приключил. Вдигнаха драстично глобите за нарушителите.

Депутатите довършиха поправките в Изборния кодекс ден преди да бие последният парламентарен звънец за сесията. Те ще почиват до 25 август.

Още за президентските избори тази есен машинното гласуване отново ще е задължително за всички секции с над 300 имена. Там бюлетините ще са само резервен вариант при дефект на устройството.

За тези с по-малко избиратели остава вотът с хартиени бюлетини

Това ще важи за над 3000 секции от общо 12 хил.

“Продължаваме промяната” искаха това да се въведе за секциите с над 100 души, но управляващите обясниха, че няма време, нито пари за купуване на още машини за президентския вот на 25 октомври. От външното ни министерство също са против, защото това ще ги затрудни при транспортирането им.

На последните избори машини е имало в 130 секции в чужбина. Ако се приеме новото правило, то машини ще трябва да има в 420 секции, включително в Австралия и Нова Зелания. А с новото правило за над 300 души устройствата ще бъдат 236.

Машините вече няма да са само принтери, а в края на изборния ден ще отпечатват и протокол с резултата, както беше през юли 2021 г. За да няма обаче съмнения в резултата, членовете на комисията ще трябва и ръчно да преброят разписките.

Така автоматично отпадна предложението на ДПС да се гласува само на хартия, но да се купят машини броячки. ГЕРБ обясниха, че принципно подкрепят идеята им, но и че такава съществена промяна не може да се вмъква между двете четения. Бившата председателка на парламента Цвета Караянчева дори заяви, че макар и да е машинен инженер и технически грамотна, “никога няма да гласува на машина”. Шефката на правната комисия проф. Янка Тянкова от ПБ обаче обясни, че това представлява цялосто ревизиране на Изборния кодекс.

Другата съществена промяна е новото обучително звено към ЦИК, което ще учи желаещите да бъдат в секционни комисии как се правят избори. Курсовете няма да са само при предизборна кампания, а периодични. Преминалите го

ще получават сертификат и ще бъдат вписани в регистър,

а при избори ще се ползват с предимство. Идеята е по този начин изборната администрация да е по-добре обучена и да се намалят неволните грешки по невнимание или чисто неразбиране на протокола. При едни от скорошните избори, когато имаше забележителен брой грешки, председател на районна избирателна комисия коментира, че много членове на СИК въобще не разбират “философията” на протокола. Така това е първата стъпка към професионалната изборна администрация, за която общественият съвет към ЦИК настоява от години.

Опитът на управляващите да ограничат агитацията и екзитполовете в деня за размисъл и преди края на изборния ден не се осъществи съвсем. Първоначално искаха да я забранят изцяло във фейсбук, после правиха промени по текстовете, но така и не успяха да ги прецизират. При второто четене в правната комисия Стефан Манов предложи да се забрани на социологическите агенции да публикуват екзитполовете си преди 20 часа в изборната неделя и получи подкрепа, но при окончателния вот тази идея отпадна. Вместо това обаче депутатите вдигнаха драстично глобите за медиите - от 5000 до 10 хил. евро. За повторно нарушение наказанието ще е между 10 хил. и 15 хил. евро.

Промяна в разпределението на мандатите по райони няма да има, след като район “Чужбина” отпадна окончателно от закона. За него ПП и ДБ дълго спориха с мнозинството. От “Промяната” предлагаха район “Извън страната” да излъчва по четирима депутати - колкото е минимумът за районите в страната. Преди априлските избори ЦИК дори направи разчет - по един депутат по-малко от Велико Търново, Враца, Пловдив и Шумен. Велислав Величков от ПП обясни, че е важно сънародниците ни зад граница да могат да гласуват преференциално за свои представители, към които после да се обръщат с проблемите си. Според управляващите обаче е достатъчно да търсят избраниците от родните си места.

Няма как да преценим при толкова разнородна диаспора какви са проблемите на българските граждани във всяка държава. По конституция всеки народен представител представлява всички български граждани. Трудно би се провела агитация в район “Чужбина”. Затова тази разпоредба трябва да отпадне, така или иначе не е намерила приложение, макар и включена в Изборния кодекс, обясни Десислава Костова от “Прогресивна България”.

Отпадна ограничението за 20 секции извън посолствата в страните, които не са в ЕС. То беше въведено в миналия парламент от ГЕРБ, БСП, ИТН и “Възраждане”. Секции там ще се разкриват само ако за дадено населено място има подадени поне 40 заявления. ПП и ДБ настояваха да се върне старата разпоредба за автоматично разкриване на СИК и на места, където през последните пет години на един вот до урните са отишли поне сто души, но не срещнаха подкрепа.

Не мина и предложението на “Възраждане” да се въведе образователен ценз за СИК членовете - минимум основно образование.

Според управляващите това може да се окаже противоконституционно, макар че според основния закон училището е задължително до 16 г.

Устройствата ще проговорят за незрящите хора за кметските избори

Машините за гласуване ще могат да говорят, за да помагат на незрящите хора да гласуват самостоятелно, на местните избори догодина. А още на президентските избори на 25 октомври всяка секция ще бъде оборудвана с тактилен шаблон. Тази победа извоюва незрящият депутат от “Прогресивна България” Иван Янев.

Още при клетвата си Янев изведе като свой приоритет грижата за хората с увреждания. Самият той е незрящ и в парламента се придвижва с помощта на кучето водач Роувър, както и с подкрепата на колегите си. Той е и вносител на предложението в Изборния кодекс за тактилните шаблони и аудиоинтерфейс. За хората с намалено зрение ще се въведе възможност за увеличаване на шрифта.

“Днес е исторически ден - тайната на вота на незрящите хора и тези със зрителни увреждания вече е обезпечена със закон”, каза Янев в парламента.

Аудиоинтерфейсът няма как да тръгне още тази година, тъй като е необходим нов софтуер за машините, а за него - обществена поръчка.