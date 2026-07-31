800 хил. заплати на бедни, учители, полицаи и военни остават замразени

До 15 септември министрите трябва да кажат как възнагражденията във ведомствата им да не са вързани със средните заплати

Минималната според професията, а не еднаква за всички. Ще отчита и инфлация

Всяка трета заплата у нас остава замразена до края на годината с приетия преди дни бюджет. Промените засягат почти 800 хил. от около 2,9 млн. работещи у нас.

Първата и най-голяма група е на хората, които получават минималната заплата - 551 хил. души. Депутатите решиха да не се прилага правилото тя да е 50% от средната в страната и така формулата издържа точно 1270 дни и се приложи само три пъти. Догодина по него минималната трябваше да е 700 евро.

Премиерът Румен Радев обеща през август да има нов механизъм за определянето ѝ, който да е договорен със синдикатите и бизнеса. Социалната министърка Наталия Ефремова пък каза, че се съмнява заплата да замръзне на 620,20 евро, и обясни, че със сигурност не може да е под тази сума.

Важно е да продължим разговорите между социалните партньори. Не е важно конкретното число, защото заплатата трябва да е базирана на квалификацията на човека, неговия принос, работата, която изпълнява, и на възможностите на икономиката. Сега имаме автоматична формула, която не отчита никакви специфики и води до поражения върху възможността изобщо да говорим за показатели, които трябва да се вземат предвид, каза Ефремова пред Нова тв.

Вариант за нова формула на минималната е да има различни заплати според професиите. Те ще се договорят между синдикати и бизнес. Този нов механизъм ще отчита показатели като производителност и инфлация, но ще осигурява и по-голяма роля на колективното договаряне по браншове. В същото време ще се запази принципът - минималната заплата да не може да бъде намалявана под вече достигнатото ниво.

Няма да се въвежда критерият заплата за издръжка, но ще се работи за измерител, който да каже какъв размер на минималната заплата е адекватен.

С новия бюджет се замразиха и автоматичните формули за увеличения спрямо средната по ведомства. Това засяга около 70 200 полицаи и военни. С бюджета се замрази увеличението на заплатите до края на годината. Според закона най-ниската длъжност в тези структури трябва да получава 1,2 от средната заплата. Това решение бе взето още от 50-ото народно събрание през лятото на 2024 г. с единодушна подкрепа на ГЕРБ, ДПС, БСП, “Възраждане” и ИТН. И още следващата година те се вдигнаха с между 40 и 56%, а тези в Министерството на отбраната - с 30 до 50%. През 2026-а увеличението бе с 12%. И точно тук останалите 133 хил. служители на администрацията се почувстваха засегнати, защото при тях ръстът на заплатите бе с 5%. Той пък се разписва в Закона за бюджета.

В момента средното брутно възнаграждение в МВР и отбраната е 2033 евро.

Чисто полицаи и военни вземат 1830 евро

Замразено е и автоматичното вдигане на заплатите на 93 хил. учители. Още през 2017 г. бе решено те да получават поне 125% от средната в страната, като това се договаря всяка година с анекси към Колективния трудов договор.

При преподавателите във висшите училища механизмът беше заложен директно в Закона за висшето образование в началото на 2024 г. Той се отнася за над 13 хил. преподаватели. Така асистентите получават поне 125% от средното в страната, а преподавателите - 170%. Служителите с висше образование в университетите (администрация, библиотекари и др.) получават минимум 100% от средната заплата. Тези със средно (чистачки и помощен персонал) минимум 80%.

До 15 септември всички министри трябва да предложат промени в законите, за да се спре обвързването на разходите за персонал и други плащания със средната брутна или минималната работна заплата за страната. Това пък е разписано в преходните и заключителните разпоредби на бюджета.

От август ще има и нови заплати в регулаторните органи. Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще получава заплата, равна на 88% от възнаграждението на председателя на Народното събрание, а останалите членове – 86% от заплатата на заместник-председател на парламента. Досега те се изчисляваха спрямо 3 средни заплати в енергетиката и така шефът на КЕВР например получаваше над 5600 евро.

При новия механизъм неговата заплата става 6072 евро

За Комисията за финансов надзор (КФН) е предвидено председателят да получава 95% от заплатата на президента, като заместник-председателите ще взимат от своя страна 95% от възнаграждението на шефа си. Тук също има увеличение, като заплатата на шефа става 8048 евро.

Председателят на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) ще получава 95% от депутатската заплата, а неговите заместници – 90% от същия размер. И отново има увеличение като при председателя от около 4000 евро на месец до 6566 евро.

С депутатските заплати вече са обвързани и тези в Комисията за защита на личните данни, Фискалния съвет и комисията по досиетата.

От 1 август обаче държавните служители и тези в съдебната система ще внасят 20% осигуровки, така заплатите им ще се вдигнат с този процент, за да не падне чистият им доход.

Максималният осигурителен праг става 2300 евро от събота

За първи път минималните осигурителни прагове също се вдигат от 1 август. От общо 744 позиции в осигурителната таблица точно 246 позиции ще бъдат на минималния праг от 620,20 евро. В момента са 728.

При 498 позиции ще има увеличение на осигуровките. За бизнеса то ще е между 7,68 и 124,86 евро повече. Или при някои позиции общото увеличение е 70%.

Най-големият скок на осигуровките ще е при ръководителите. Те вече не могат да се осигуряват на минималната работна заплата - 620,20 евро. В момента минималният осигурителен праг за ръководителите варира от 550,56 до 901,41 евро. След няколко дни минималната сума, върху която шефовете ще плащат осигуровки, става от 936 до 1532 евро.

Най-ниският праг се отнася за 71 позиции. Най-високият от 1532 евро всъщност е само за ръководители в сектор “Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти”.

Шефовете във финансови и застрахователни дейности ще са длъжни да се осигуряват поне върху 1381 евро.

1292 евро е прагът при производство на месо и месни продукти.

При търговия на едро е 1129, а в “Хотелиерство и ресторантьорство” - 1100 евро

За дейност на болници (за началници на клиники/отделения) е 1161 евро.

При специалистите минималните прагове ще са между 826 и 1005 евро. И тук масово ще са 826 евро. Най-високият праг за специалисти се прилага в сектор “Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти” - 1005 евро.

Всички техници и приложни специалисти ще трябва да се осигуряват най-малко на 771 евро.