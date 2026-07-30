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Издирват 47-годишната Добра от Никола Козлево

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47-годишната Добра Мирчева СНИМКА: МВР

Полицията в Шумен издирва 47-годишната Добра Пенчева Мирчева от село Никола Козлево по молба на близките ѝ, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. 

Жената е напуснала дома си на 28 юли, малко след 8:00 часа сутринта, и оттогава е в неизвестност. Тя е бутала строителна ръчна количка в посока към изхода на селото. Била е облечена с черна тениска с къс ръкав, обута с панталон тип клин - черен на цвят, носила е черно-бели маратонки. Мирчева е висока около 165 см, с кафяви очи, тъмнокестенява, средно дълга коса. В себе си не носи лични документи и няма мобилен телефон, уточниха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. 

От полицията в Шумен умоляват всички, които имат информация за местонахождението ѝ, да подадат сигнал на телефони 112 или 054 800588.

47-годишната Добра Мирчева СНИМКА: МВР
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