Бившият на певицата Глория се разбра с прокуратурата в Пловдив за дрогата

Вече са подготвени параметрите на споразумението, той е готов да признае вината си

Бившият приятел на певицата Глория - 39-годишният Добромир Добрев, е готов да се признае за виновен и да сключи споразумение с прокуратурата в Пловдив. Той е подсъдим за държане на 7 888,40 грама марихуана за 80 665,50 евро и за участие в организирана престъпна група. Адвокатът му Кирил Николов вече е подготвил параметрите на споразумението, но те не станаха ясни днес, тъй като другият подсъдим - 60-годишният Николай Гоцев, не пожела да се признае за виновен и делото за него ще продължи по общия ред. Той е привлечен към наказателна отговорност и за държане на доста по-голямо количество марихуана - 75 320,50 грама на обща стойност 770 215,20 евро.

Делото на Добромир Добрев продължава на 24 август и тогава най-вероятно той ще се споразумее с прокуратурата. Това не стана днес, тъй като процесът трябва да бъде разгледан от друг състав на съда.

Добрев беше задържан през август м.г. заедно с още петима души, на които беше повдигнато обвинение за участие в организирана престъпна група за разпространение на наркотици. Четирима от тях вече се признаха за виновни и сключиха споразумение с прокуратурата. Останаха само бившият приятел на певицата Глория, който още е задържан, и 60-годишният Николай Гоцев. Той обаче не е в ареста, тъй като е тежко болен.