Георг Георгиев за позицията на властта за US самолетите: Комуникационни еквилибристики

Истината и откровеността в дипломацията се ценят изключително, твърди бившият външен министър

"Противно на общите разбирания за дипломацията, всъщност истината и откровеността в нея се ценят изключително.

Днес българското правителство за съжаление направи поредния неуспешен опит да използва международните отношения, за да запуши собствените си вътрешни пробойни". Това написа бившият външен министър от ГЕРБ Георг Георгиев в профила си във Фейсбук. И продължи:

"Разговорите с представител на държава, с която не може да се твърди, че се намираме в най-високата точка на двустранните си отношения, определено не считам, че минават през лицемерна вежливост и убеждения за цветущо състояние и светло бъдеще.

Още по-малко когато посланията на думи се намират в абсолютен разрез със суровата действителност.

Още по-малко, когато се налага другата страна да те опровергава остро и на практика да отправя към теб предупреждения, които не може да се твърди, че са дружелюбни.

Подобни дисонанси вече не се приемат за наивни и част от грешките на растежа.

От една седмица България, съзнава или не, се намира в специфична и деликатна външнополитическа ситуация, конституирана е като страна в конфликт, който независимо дали е по линия на съюзни или други ангажименти, е факт. Хипнозата в случая не помага, още по-малко самозаблудата.

Те обиждат както интелекта на международната общност, от която претендираме да сме част, но също така и интелекта на българските граждани, които за пореден път са публични заложници на комуникационните еквилибристики на явно твърде обърканата "многопластова" политика на правителството."

Днес външният министър Велислава Петрова проведе телефонен разговор с министъра на външните работи на Ислямска република Иран Абас Аракчи.

Петрова подчерта значението, което България отдава на установените добри отношения с Иран, изградени на основата на взаимно доверие и дългогодишно сътрудничество. Двамата министри изразиха готовност за активно продължаване и развитие на двустранния диалог между България и Иран, съобщиха от пресцентъра на МВнР.

Във връзка с разполагането на американските самолети-цистерни министър Петрова подчерта, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток. Българският външен министър посочи още, че решението на Народното събрание е в съответствие с ангажиментите на България, поети в рамките на стратегическото двустранно сътрудничество със САЩ, и е прието в съответствие с Конституцията и действащото българско законодателство след официално искане от американската страна. По думите й това по никакъв начин не означава промяна в подхода на България към Иран.

Министър Петрова заяви, че страната ни последователно апелира за незабавно прекратяване на военните действия и подновяване на разговорите за договаряне на примирие, което да създаде условия за постигането на устойчиво споразумение и трайно прекратяване на конфликта.

Премиерът Румен Радев съобщи, че на 17 юли, е получил спешна нота от САЩ с искане на авиобаза "Безмер" да бъдат базирани 8 американски самолети - цистерни, които да подпомогнат военните действия на Щатите в Близкия Изток.

Парламентът разреши престой от 24 юли до 1 октомври. Става по силата на споразумението ни със САЩ от 2006 г. за ползване на базите, които ще се ремонтират с пари от НАТО.

На 21 юли министерството на външните работи получи нота от посолството на Иран в София за разполагането на самолети-цистерни на военновъздушните сили на САЩ на авиобаза "Безмер".

Вчера пък военният министър Димитър Стоянов каза, че самолетите още не са дошли на "Безмер", очакват се тази седмица, но още не е ясно кога точно ще стане.