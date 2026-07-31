Подслушвателно устройство намериха в общината след сигнал на бивш служител

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В сградата на общината в Горна Оряховица е било поставено подслушвателно устройство. Сигналът бил подаден още през февруари от бивш служител на ведомството.

Случаят не е прецедент, а се случва за втори път. През 2023 г. подобно устройство също е било намирано на територията на административното ведомство.

Служителите на общината разказват, че тогава било проведено вътрешно разследване, което решили да запазят в тайна, за да не разстройват обществеността. Тогава бръмбарът бил намерен от специализирана фирма в компютъра на председателя на общинския съвет Огнян Стоянов.

Служителят, който открил новото подслушвателно устройство за сега отказва да коментира ситуацията, съобщава Нова.