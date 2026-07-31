Милен Керемедчиев: България трябва да реагира по-рязко след нотата от Иран

На дипломатическо ниво трябва да се втърди тона от страна на България след предупреждението от Иран. Правителството трябва много по-рязко да реагира - колкото по-бързо гражданите видят резултати, включително и реално повишаване на сигурността на летището в Безмер, населението в този регион ще се успокои, отколкото да търсим съдействие от нашите външни партньори. Това заяви бившият заместник външен министър Милен Керемедчиев в "Тази сутрин" по Би Ти Ви.

Конфликтът се разраства, разширява се обхватът му в Близкия изток - освен криза с горивата може да има и световна търговска криза, ако се затегнат нещата около протока Баб ел Мандеб, коментира още Керемедчиев.