Схема в Царево: разбиват жилища и ги дават на туристи

Десетки апартаменти в жилищен комплекс в Царево са били ползвани като ваканционни жилища без знанието на собствениците им. В домовете е било прониквано с взлом, ключалките са били сменяни, а след това са били отдавани под наем чрез туристически сайт, разкрива NOVA.

Има случаи, в които заграбените апартаменти дори са били захранвани незаконно с ток, защото оригиналните собственици били спрели тока централно. В някои случаи вещите вътре били изнасяни в коридора на сградата, а в други дори бил правен ремонт.

До прокуратурата са подадени няколко сигнали за подобни инциденти, но за тях не се води досъдебно производство. Причината е, че държавното следствие не е открило достатъчно доказателства за извършено престъпление от общ характер. Според него става дума за гражданско-правни спорове.

Предполага се, че за схемата може да е отговорен собственика на земята, където е построен жилищният комплекс Дмитрий Бучаров. След подаването на сигнали и оплаквания за случващото се от оригиналните собственици, той спирал водата до апартаментите им. Същото се случвало и когато те му отказвали да му подпишат договори за поддръжка, които щели да му осигурят пълен достъп до домовете.

На видео записи се вижда как той дори замазва с боя охранителните камери в засегнатите жилища, за да не се вижда кой влиза и излиза от тях.