Проф. Георги Рачев: Върхът на жегата ще е на 6 август

Днес ще е по-хладно в сравнение с това, което ни очаква следващата седмица, особено от сряда до петък, каза климатологът проф. Георги Рачев в "Тази сутрин" по Би Ти Ви.

От неделя положението е много тежко в Западна Европа, а на Балканите с 36 градуса максимална температура е нормално за юли. Но от вторник до петък тази гореща вълна няма да е толкова жестока като във Франция, Португалия и Испания. На 6 август се очаква върхът на тази топла вълна с 38-40 градуса, но ако падне влажността на въздуха, жегата ще се понася малко по-добре. И този период може да се окаже най-горещият период за лятото на 2026 година у нас.

Край морето и в планината ще е по-добре, но тези, които са зад волана и полето, ще е много тежко. Започват тропичните нощи с температури над 20 градуси, дори в София. Дори и в Пловдив да стигне 40 градуса, но ще е само за период от пет дни. Ще видим след 10 август каква ще е картината, но жегата може да продължи и до средата на месеца, посочи още проф. Рачев.

Ако август не излезе брутален, може да се окаже, че това лято си е едно хладно лято в сравнение с предишни години, успокои климатологът и припомни, че през 2012 години в София горещите тропически нощи са продължили близо 20 дни.