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Президентът Илияна Йотова ще връчи наградите и дипломите на първенците от Военната академия „Г. С. Раковски“

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Президентът Илияна Йотова Снимка: СНИМКА: Георги Палейков

Президентът на България Илияна Йотова ще връчи наградите и дипломите на първенците  от випуск 2026 „Априлски" на Военната академия „Г. С. Раковски"

В тържествената церемония ще участват заместник-министърът на отбраната Катерина Граматикова-Иванова и директорът на Щаба на отбраната генерал-майор Здравко Пехливанов, съобщиха от Министерството на отбраната.

Първенци на випуск 2026 „Априлски" са полковник Момчил Димитров, завършил с пълно отличие специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили", и капитан Николай Бойчев на специалност „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво", който е и първенец на специализация „Военновъздушни сили".

През учебната 2025–2026 г. във Военната академия се обучаваха и четирима чуждестранни слушатели от Република Северна Македония. Средният успех на целия випуск е „Отличен" 5,81, посочиха още от Министерството на отбраната.

Президентът Илияна Йотова

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