Лидерът на "Възраждане" иска оставка на правителството заради Иран

След като е застрашена националната сигурност, трябва оставка на правителството и дори разследване за национална измяна. Това заяви по повод предоставянето на летище Безмер за американски самолети лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов пред Би Ти Ви в предаването "Тази сутрин".

Иран води война за своето оцеляване и в тази война огромното мнозинство от българските граждани е на страната на Иран според него. Най-доброто беше да направим референдум, за да видим дали българският народ симпатизира на Иран или подкрепя САЩ. България не може да се включи в тази чужда война, смята Костадинов.

Ще искаме свикване на Съвета за национална сигурност при премиера, защото КСНС е говорилня и от него излизат само кухи декларации, съобщи Костадинов. България моментално трябва да прекрати присъствието на американските самолети на летището в Безмер, заяви още лидерът на "Възраждане".