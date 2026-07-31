143 пожара са потушени у нас за един ден

Общо 143 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие. Няма нито един пострадал.
Противопожарните звена са реагирали на 183 сигнала за произшествия.
С преки материални щети са възникнали 29 пожара, от които девет – в жилищни сгради, 12 – в транспортни средства, два – в селското стопанство.
Без нанесени материални щети са възникнали 114 пожара, от които 57 – в сухи треви, горска постеля и храсти, четири – в стърнища, 47 – в отпадъци.
Извършени са 33 спасителни дейности и помощни операции, от които четири – при катастрофи в транспортни средства, две – при аварии в електропреносната мрежа, както и е оказано съдействие в различни други ситуации.
Регистрирани са също седем лъжливи повиквания.