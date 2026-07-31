Шофиралият дрогиран кмет на село Малорад окончателно е отстранен от поста

Кметът на врачанското село Малорад Иво Иванов вече е отстранен от поста с решение на Общинската избирателно комисия в Борован. Това стана заради влязла в сила присъда след като селския управник бе хванат да шофира при употреба на наркотици.

В Малорад вече очакват частични избори за кмет.

За своето решение ОИК в Борован уведоми ЦИК и очаква потвърждаване на решението си. От документите по делото става ясно, че през юли 2024 г. Иванов е управлявал „Мерцедес" след употреба на кокаин.

Наказанието, което магистратите от Бяла Слатина постановиха, бе 6 месеца лишаване от свобода с тригодишен изпитателен срок. Съдът е постановил и отнемане на автомобила и ключа за него в полза на държавата. Шофьорската му книжка пък е била отнета за срок от една година.

Иванов обжалвал пред Окръжния съд във Враца, но наказателният състав потвърди решението на колегите си от Бяла Слатина. Присъдата е окончателна. След като пристигнаха документите от Общинската избирателна комисия в Борован стартира стандартната процедура за прекратяване на кметските пълномощия на Иво Иванов и ЦИК ще трябва да обяви дата за предсрочните избори в селото.