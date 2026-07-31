Петър Витанов: Започнахме да изпълняваме предизборните обещания от ден първи

От опозицията зависи дали до края на годината ще имаме избран главен прокурор, напомни председателят на парламентарната група на "Прогресивна България"

Изборните промени, задвижването на съдебни реформи, размразяването на парите по плата за възстановяване и приемането на "възможния бюджет" - това бяха част от акцентите, с които се похвали най-голямата парламентарна сила в парламента. В декларация от трибуната в Народното събрание председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов даде основни насоки за нещата, за които са доволни. И се закани след отпуската колегите му да са на линия с управленската си програма и законодателство.

Три месеца са само началото и няма място за доволни равносметки, започна той декларацията от името на парламентарната група. А след това благодари на всички свои колеги в "Прогресивна България", повечето от които се озовали на ново и взискателно поприще, но компенсирали с голяма мотивация и активна работа. Освен това новите депутати от мнозинството били подложени на провокации и осъзнали много рано, че парламентът е място за остри политически битки.

Витанов посочи, че за 3 месеца са се напасвали в движение, но научили уроците, които опозицията не пропуснала да им предаде.

И се похвали, че изпълнението на предизборните им обещания е започнало от ден първи в парламента.

Шефът на парламентарната група на ПБ се похвали и с редица конкретни решения, включително приемането на законодателство за съдебната власт, а днес ще са ясни и правилата за избор на членове на ВСС от парламентарната квота. За избора на главен прокурор обаче трябват 160 гласа, докато ПБ има само 131, затова Витанов каза:

"От опозицията зависи да имаме и нов главен прокурор до края на годината. Ако опозицията откаже, това ще е доказателство, че някои партии съществуват, само за да злоупотребяват с доверието на българите".

Приетата държавна финансова рамка Витанов нареже "възможния бюджет". Той е реалистичен, гарантира финансовата стабилност на държавата и осигурява някакъв ресурс за социални политики, каза депутатът.

Витанов е доволен, че НС прие всички законопроекти за реформите по плана за възстановяване, които бяха забавени с години. Даде и примери за закони. С тези решения България изпълни ангажиментите си към Европа и отключи милиарди евро, каза депутатът.

"Върнахме машинното гласуване, с промените в Изборния кодекс направихме още една крачка към мечтания край на купения и корпоративния вот", каза Витанов и отбеляза, че е възстановена несправедливостта за ограничения брой секциите в страни извън ЕС.

Отбеляза, че след произнасянето на Конституционния съд да поправили грешните и лобистки решения за особения управител на "Лукойл".

Замразихме депутатските заплати, намалихме партийната субсидия и предоставихме право на опозицията да оглави парламентарни комисии, каза още Витанов.

"На финала искам да благодаря на опозицията, че никога не пропуска повод да ни атакува, а ако такъв няма - често си го измисля", добави председателят на парламентарната група.

"Колеги от опозицията, заповядайте след отпуската, ние ще ви чакаме тук с нашата програма за управление, с подготвени закони и 131 депутати, които не са бройка, а мотивирани хора, които работят за България. Елате не с дамагогия, а с идеи. Каузата България е над партиите, който го разбира, е наш партньор", завърши той декларацията си.