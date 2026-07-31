Всеки ще може да предлага на депутатите член на ВСС в следващите 21 дни

Инициативните предложения трябва да бъдат припознати от народен представител или парламентарна група, за да бъдат гласувани

Опозицията критикува управляващите, че това ще се случи точно през август, когато в отпуск са депутатите, но и академичните среди, професионалните общности, адвокатите

Правилата бяха приети от 180 народни представители, нито един не беше против

Всеки гражданин, организация или юридическо лице ще може да предложи на депутатите член на ВСС от парламентарната квота в следващите 21 дни, тоест по време на ваканцията. Това става възможно, след като парламентът прие правилата за избор на кадровици.

Правилата бяха приети със 180 гласа и нито един против. Самият избор както на членовете от парламентарната квота, така и на тези от професионалната ще бъде през есента - октомври и ноември.

За да бъдат подложени на гласуване обаче така наречените инициативни предложения трябва да бъдат припознати от народен представител или парламентарна група.

Инициативните предложения, които ще правят гражданите и организациите, обаче трябва да са добре мотивирани, с подробна професионална биография, както и данни за юридическия стаж и професионалния опит. Трябва да има и писмено съгласие на предлагания. Инициативните предложения ще се правят в писмена форма, като те ще се изпращат на правната комисия по имейл или чрез деловодството на Народното събрание.

След изтичане на срока предложенията ще се публикуват, както и тези, които са ги издигнали. Ще се уточнява и че това не са кандидати за ВСС.

След това започва същинското номиниране от депутатите. Срокът е 14 дни, тоест докъм 7-8 септември. Номинациите трябва да съдържат също подробни мотиви, както и становища от съсловни организации и академичните среди.

Самите кандидати пък трябва да представят освен концепция и декларация за обстоятелства за несъвместимост, ако има такива, и декларация за имущество и интереси.

Ако при гласуването не бъдат избрани всички 11 кадровици от парламентарната квота в двуседмичен срок ще бъде открита нова процедура за попълване на незаетите места. Ако никой не събере необходимите 160 гласа, парламентът ще открие нова процедура.

Велислав Величков от ПП обяви, че нямали възражения към правилата. Той определени номинационните процедури като полезни. С тях се давало възможност на академичната общност, съсловните и професионалните организации, адвокатите да направят своите предложения към народните представители. Но Величков обърна внимание, че това се случва през август и припомни, че от вчера имало декларация на неправителствени организации, които казват, че срокът е крайно неподходящ. В заключение призова да бъдат издигнати много достойни, "читави" кандидати. Според него професионалната квота започнала да издига кандидати, които "меко казано са подигравка", нямали дори статут на несменяемост. По думите на Величков този ВСС пак се подиграл с парламента, като насрочил изборите за края на октомври и ноември, въпреки че по закон срокът за професионалната квота е 17 октомври.

Янка Тянкова от ПБ го призова да спре да се манипулира общественото мнение. "Никакво закъснение няма и никакви проблеми няма с тези процедурни правила. Започнахме работата на парламента със Закона за съдебната власт. Дадохме достатъчно време, за да получим повече предложения", каза тя.

Според Цончо Ганев от "Възраждане" се стигнало до момента, в който в последния ден на сесията, се вкарвали правилата за ВСС. По думите му ВСС бил пряк заложник на президентските избори и кадровия орган "щял да бъде избран с гласовете на ГЕРБ, тук-там някой от ДПС".

Атанас Славов от ДБ увери, че правилата са много добри и ще бъдат подкрепени. И той се спря на това, че през август професионалните граждански организации ще трябва да правят номинации. Според него в този парламент ще има конституционно мнозинство за реформа.