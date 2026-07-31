Депутатите започнаха с почивка последния си работен ден преди ваканцията

С почивка започнаха днешния си работен ден депутатите. Очаква се това да е последното заседание преди лятната им ваканция.

Буквално минути след като председателката на Народното събрание Михаела Доцова откри пленарния ден лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов поиска 30 мин. почивка, за да бъде насрочен председателски съвет. Той настоя за разговор по темата Иран, след като ден по-рано стана ясно, че Техеран ни призовава да преосмислим разрешението американски самолети-цистерни да бъдат ситуирани в Безмер.

След като е застрашена националната сигурност, трябва оставка на правителството и дори разследване за национална измяна, заяви по-рано днес Костадинов.

Искаме да бъде свикан председателски съвет и Съвет по сигурността към премиера Румен Радев, настояха преди заседанието от "Възраждане". Костадинов дори заподозря, че министър Велислава Петрова работи за чуждо разузнаване.

"Иран е обявил България за агресор, официално сме предупредени, че ще бъдем атакувани", развълнува се вчера съпартиецът му Цончо Ганев, който посочи и разминаваме в позициите на българското външно министерство и иранското посолство у нас.

Външният ни министър Велислава Петрова и иранския й колега Сайед Абас Аргачи са провели телефонен разговор. От Техеран са поискали преразглеждане на позициите за американските самолети, а от София са уверили, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток.