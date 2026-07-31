След почти година от жестокото убийство в Първомай: Изправят пред съда Ивелин, наръгал съпругата на полицай

Ще бъде съден за предумишлено убийство, извършено с особена жестокост

Пред Окръжния съд в Пловдив в четвъртък ще застане Ивелин Цветанов, убил с 9 удара с нож съпругата на полицай от Първомай Димитрина Грозева. Той се изправя пред Темида за предумишлено убийство с особена жестокост.

Трагедията стана в нощта на 17 срещу 18 август м.г. Жената беше намерена от сина си мъртва с прободна рана в областта на врата в дома си в първомайския квартал "Дебър". Тогава съпругът й полицаят Здравко Грозев бил дежурен в Районното управление в града, а дъщеря им е студентка в София. По-късно стана ясно, че Ивелин е бившият приятел на дъщерята на семейството - Йоана.

23-годишният към момента мъж пристигнал с лек автомобил в Първомай. Успял да влезе в дома на семейство Грозеви, като й нанесъл с нож девет прободно-порезни рани. Тя издъхнала от кръвозагуба, а тялото й намерил 18-годишният й син Атанас. В това време баща му Здравко Грозев бил на работа.

Ивелин Цветанов беше задържан по-късно от полицейски служители в общежитието си в София. Оттогава е в ареста, въпреки че направи няколко опита да излезе на свобода.