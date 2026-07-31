ГЕРБ питат защо България се оправдава пред Иран и искат обяснения

Вместо декларация за отминалата първа пленарна сесия на 52-ото Народно събрание Даниел Митов избра да анализира външната политика на правителството в последния ден преди лятната ваканция на депутатите. Депутатът от ГЕРБ, който има опит както като външен, така и като вътрешен министър, се спря на отношенията между България и Иран, провокирани от разрешението американски самолети-цистерни да бъдат ситуирани в Безмер.

"Има моменти, в които една държава е длъжна да вземе и защити правилното решение като суверенна държава и да не допуска съмнение относно способността си да отстоява собствената си външна политика. Такива моменти са истинска проверка за зрелостта на външната политика", каза той.

Ден по-рано от профила на посолството на Иран у нас стана ясно, че Техеран иска България да преосмисли решението си, прави се и намек, че сме страна-агресор, заради което може да понесем и съответните последствия.

Митов посочи, че след публичните предупреждения България е трябвало да поиска официални обяснения. "След подобно изявление първата реакция на една суверенна държава следва да бъде официален дипломатически демарш", заяви той. Иранският посланик е трябвало да бъде поканен в Министерството на външните работи, за да бъде изяснено дали изявленията на ирански представители представляват заплаха към България, български граждани, институции или обекти на българска територия. Вместо това външната министърка Велислава Петрова сама потърсила иранския си колега, а съобщението от МВнР започва с уверения за добрите ни отношения.

"Вместо България първо да поиска обяснения за отправените предупреждения, тя сама се оказва в позицията да се оправдава за собствените си решения", коментира Митов и определи случилото се като "дипломатическа асиметрия". Подобна последователност създава усещане за слабост.

Митов посочи каква според него трябва да е дипломатическа реакция - първо официален протест срещу всякакви двусмислени внушения за ответни действия срещу България. След това изискването на изрично уверение, че българските граждани, институции и инфраструктура не се разглеждат като възможни цели, и едва след това да се проведе политически разговор между външните министри.

"Това не би означавало ескалация, а означава, че България разговаря спокойно, но от позицията на държава, която не допуска съмнение относно своя суверенитет", каза бившият министър.