Посланията на ВМА срещу дрогата обикалят България

Посланията на лекарите от Военномедицинска академия (ВМА) за опасностите от употребата на вейпове, райски газ, синтетични канабиноиди и т.нар. „дизайнерски дроги" вече се разпространяват не само в училищните класни стаи, а и от самите деца, съобщиха от ВМА.

След срещите с над 5000 ученици в цялата страна, проведени през последната година и половина в рамките на Националната кампания на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) срещу употребата на опасни вещества, медици от ВМА подготвиха специална презентация с най-важните факти, реални клинични случаи и практически съвети как младите хора да разпознават рисковете и да ги избягват. В навечерието на лятната ваканция тази информация беше представена на членовете на Съвета на децата към председателя на ДАЗД с призив те да я споделят със свои връстници в населените места, които представляват.

Резултатът не закъсня. Само за няколко седмици десетки срещи се проведоха във Велико Търново, Лясковец, Стражица, Сливен, Русе, Враца, Пещера, Монтана, Лом, Казанлък, Ямбол, Кърджали, Перник, Кюстендил, Димитровград, Левски, Разград, Разлог, Върбица, село Бяла река и други населени места. Стотици ученици се включиха в открити дискусии, задаваха въпроси, обсъждаха реални случаи от практиката на лекарите от ВМА и научиха защо няма "безопасна дрога", както и колко сериозни могат да бъдат последствията от употребата на психоактивни вещества в комбинация с алкохол, високи температури и обезводняване през летните месеци.

Особено ценен е фактът, че посланията вече се предават от самите деца. Когато информацията идва от връстник, тя достига по естествен начин до младите хора, провокира разговори, въпроси и осъзнаване на реалните рискове. За ВМА това е най-голямото доказателство, че превенцията има смисъл, когато медицинската експертиза срещне доверието между младите хора.

Най-силният резултат от тази кампания не е броят на проведените срещи, а фактът, че децата сами се превръщат в посланици на знанието и отговорността. Именно така превенцията достига най-далеч – когато младите хора говорят открито със своите връстници. След края на лятната ваканция лекарите от ВМА отново ще влязат в класните стаи, за да продължат разговора за опасностите от употребата на дрога и да помогнат още повече деца да направят най-важния избор – този в полза на живота и здравето.