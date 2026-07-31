ДБ поиска оставката на вицепремиера Иво Христов

Когато имаш 131 депутати, провеждаш трудни реформи, а те намериха 131 оправдания да не ги проведат, заяви Надежда Йорданова

Остри критики към управляващите, както към правителството, така и към мнозинството в парламента, отправи в декларация от името на "Демократична България" Надежда Йорданова. От името на формация тя настоя и за оставката на вицепремиера Иво Христов, напомняйки че го наричат от първия му ден като "вицепремиера по пропагандатата".

"Управленска програма няма и това не е измислица и демагогия, а политически факт", заяви Йорданова. Тя посочи, че в тв участие Христов казал, че програмата се използва, макар такава да не съществувала. Никой не я виждал, не знаем какво съдържа, настоя депутатката.

"Единственото, за което има основания, е оставката на вицепремиера Иво Христов, който отговаря за програмата, Време е да я подаде", настоя тя. И прати Христов да се занимава с проруска пропаганда и с арогантно разделение на обществените групи, да го прави за своя сметка, а не да използва институционалната си позиция на вицепремиер.

"Вицепремиерът Иво Христов се превърна в събирателен образ на невъзможността на това правителство да формулира реформаторски цели и да поеме отговорността за конкретни резултати, да задълбочава разделенията, да произвежда пропагандни обяснения. Това е запазената марка на вицепремиера по пропагандата, както го определихме още в първия работен ден", критична бе Йорданова.

Когато имаш 131 депутати, провеждаш трудни реформи, а те намериха 131 оправдания да не ги провредат, критична бе тя към "Прогресивна България. И даде формулировката си на мнозинството: "дълг вместо реформи, кадрова промяна вместо демонтаж".

"Външната политика също е неприемлива. Не се основава на принципи и ценности, а на противоречиви решения и недвусмисленост", каза бившата правосъдна министърка. Тя се възмути, че навън се казвало едно, а в Българя - друго. Това не е стратегическа автономност, а безпътица и геополитическа мъгла, настоя Йорданова. За Украйна посоката на властта е "притеснително последователна".

Йорданова се възмути, че когато ДБ предложили алтернатива на предложения държавен бюджет, управляващите отхвърлило всички. "Вместо това приеха дефицит с 5.7%, бюджет без национална детска болница и реформи. Това не е лява или дясна политика, а политика на отложената сметка", каза депутатката.

„Демократична България" ще бъде опозиция, която предлага алтернативи. "България не се нуждае от нов господар на старата система. България се нуждае от свободни граждани, силни институции, разумни финанси и ясно място в обединена Европа", завърши декларацията си тя.