ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кукурея обеща да си татуира Де ла Фуенте при свето...

Времето София 28° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23314016 www.24chasa.bg

Нова пожарна кола и техника за доброволците в Разлог

Тони Маскръчка

1012
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Нова пожарна кола и техника за доброволците в Разлог. СНИМКИ: Община Разлог


Нова пожарна кола и техника за доброволците в Разлог. Кметът Красимир Герчев официално връчи пожарна кола и специализирана техника на доброволните формирования към общината – хората, които безвъзмездно застават на първа линия при пожари, бедствия и извънредни ситуации.

След успешно преминато специализирано обучение доброволците на Разлог вече разполагат със съвременна техника, която значително ще повиши възможностите им за реакция при горски пожари, спасителни и издирвателни операции и други кризисни ситуации.

Оборудването включва пожарен автомобил за транспортиране на вода, пяна и противопожарно оборудване до мястото на инцидента, мотопомпи за водовземане от естествени водоизточници и хидранти и за подаване на вода под налягане при гасене на пожари,• два високопроходими автомобила, осигуряващи бърз достъп до труднодостъпни планински и горски райони.

Противопожарната техника ще даде възможност на доброволците да достигат по-бързо до огнищата на пожарите, да работят по-ефективно в тежки терени и при по-висока степен на безопасност. И да бъдат, както досега, незаменими помощници на пожарникарите в борбата с природните стихии.

„Това е подкрепа за хората, които рискуват собствения си живот в борбата с природните стихии. Те преминаха специализирано обучение и са винаги готови да се притекат на помощ, когато някой има нужда.Те спасяват животи, а ние като ръководство и като общество сме длъжни да им осигурим най-добрите условия и максимална защита. Те влизат в огъня заради всички нас. Пожелавам пожарната кола и специализираната техника да им помагат да бъдат още по-ефективни в овладяването на пожарите, да облекчават тежката им работа и преди всичко да пазят техния живот. Планираме изграждането на система за ранно предупреждение от пожари, която ще бъде монтирана на хълма Голак", заяви кметът на община Разлог Красимир Герчев.

Доброволните формирования са незаменима част от системата за защита при бедствия и аварии. Със своята смелост, професионална подготовка и готовност да се отзоват по всяко време на денонощието те доказват, че доброволчеството е призвание, а не просто дълг.

Новата техника е символ на признателността на община Разлог към тези достойни хора и гаранция, че в битката с природните стихии те ще разполагат с по-сигурни, по-модерни и по-ефективни средства за изпълнение на своята благородна мисия.

Нова пожарна кола и техника за доброволците в Разлог. СНИМКИ: Община Разлог
Нова пожарна кола и техника за доброволците в Разлог
Нова пожарна кола и техника за доброволците в Разлог
Нова пожарна кола и техника за доброволците в Разлог. СНИМКИ: Община Разлог
Нова пожарна кола и техника за доброволците в Разлог
Нова пожарна кола и техника за доброволците в Разлог
Нова пожарна кола и техника за доброволците в Разлог. СНИМКИ: Община Разлог
Нова пожарна кола и техника за доброволците в Разлог
Нова пожарна кола и техника за доброволците в Разлог

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание