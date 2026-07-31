

Нова пожарна кола и техника за доброволците в Разлог. Кметът Красимир Герчев официално връчи пожарна кола и специализирана техника на доброволните формирования към общината – хората, които безвъзмездно застават на първа линия при пожари, бедствия и извънредни ситуации.

След успешно преминато специализирано обучение доброволците на Разлог вече разполагат със съвременна техника, която значително ще повиши възможностите им за реакция при горски пожари, спасителни и издирвателни операции и други кризисни ситуации.

Оборудването включва пожарен автомобил за транспортиране на вода, пяна и противопожарно оборудване до мястото на инцидента, мотопомпи за водовземане от естествени водоизточници и хидранти и за подаване на вода под налягане при гасене на пожари,• два високопроходими автомобила, осигуряващи бърз достъп до труднодостъпни планински и горски райони.

Противопожарната техника ще даде възможност на доброволците да достигат по-бързо до огнищата на пожарите, да работят по-ефективно в тежки терени и при по-висока степен на безопасност. И да бъдат, както досега, незаменими помощници на пожарникарите в борбата с природните стихии.

„Това е подкрепа за хората, които рискуват собствения си живот в борбата с природните стихии. Те преминаха специализирано обучение и са винаги готови да се притекат на помощ, когато някой има нужда.Те спасяват животи, а ние като ръководство и като общество сме длъжни да им осигурим най-добрите условия и максимална защита. Те влизат в огъня заради всички нас. Пожелавам пожарната кола и специализираната техника да им помагат да бъдат още по-ефективни в овладяването на пожарите, да облекчават тежката им работа и преди всичко да пазят техния живот. Планираме изграждането на система за ранно предупреждение от пожари, която ще бъде монтирана на хълма Голак", заяви кметът на община Разлог Красимир Герчев.

Доброволните формирования са незаменима част от системата за защита при бедствия и аварии. Със своята смелост, професионална подготовка и готовност да се отзоват по всяко време на денонощието те доказват, че доброволчеството е призвание, а не просто дълг.

Новата техника е символ на признателността на община Разлог към тези достойни хора и гаранция, че в битката с природните стихии те ще разполагат с по-сигурни, по-модерни и по-ефективни средства за изпълнение на своята благородна мисия.