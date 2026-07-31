Демерджиев със сигнал до Сметната палата за доходите и разходите на Пеевски

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е сезирал Сметната палата за несъответствие между декларираното имущество и доходи на публично лице и фактическия му начин на живот, съобщават от МВР.

В сигнала се посочват и данни за неизпълнено задължение за деклариране на направени разходи в негова полза. Демерджиев сезирал Сметната палата заради тяхна позиция, в която се твърди, че институцията няма право да се самосезира.

„С настоящия сигнал Ви уведомявам, че смятам, че са налице данни и обстоятелства, които пораждат основателни съмнения за несъответствие между официално декларираните данни от г-н Делян Пеевски. Считам, че следва да бъде извършена детайлна проверка на декларираното имуществото от г-н Пеевски, в качеството му на лице, заемащо публична длъжност в светлината на изнесените от мен данни и факти по време на изслушване в Народното събрание на Република България на 02.07.2026 г. за осъществени от него полети с частни самолети през последните години", пише в сигнала.

В него министърът на вътрешните работи казва още, че за последните години народният представител многократно е летял до различни дестинации, основно до Дубай, като полетите са осъществявани с частни самолети, независимо от наложените му финансови санкции по глобалния закон „Магнитски". Делян Пеевски Снимка: Велислав Николов

„Съществуват данни, че с цел заобикаляне на санкциите, финансирането на полетите е извършено от трети лица. Лицата, заемащи публични длъжности са задължени да декларират случаите, в които в тяхна полза са дадени обезпечения и направени разходи от тях или в тяхна полза, когато не са платени със собствени средства, с публични средства или със средства на институцията, в която заемат длъжност за пътуване, както и други плащания с единична цена над 500 евро", пише още в сигнала на министър Демерджиев.

Той призовава Сметната палата да извърши пълна и всеобхватна проверка в рамките на законовите й правомощия относно достоверността и пълнотата на подадените декларации, наличие на несъответствие между декларирани доходи, имущество и фактическо имуществено състояние.

Преди месец Иван Демерджиев беше на посещение в САЩ, за да даде информация за заобикаляне на санкциите по закона "Магнитски". Преди това в парламента той разкри за полетите на Пеевски до Дубай и за спътниците му. От ДПС отговориха, че той лъже, както и че незаконно е наредил да се ползва информация от система за регистрация на пътници в самолети. Сигнализираха прокуратурата, а миналата седмица показаха данни от имотното състояние на министъра.