Йотова: Акад. Васил Казанджиев утвърди страната ни на световната музикална сцена

Отиде си виден творец с голямо сърце, устремено докрай към висините на изкуството. Академик Васил Казанджиев се наложи на българската и европейската сцена със собствен стил и забележително майсторство. Това заявява президентът Илияна Йотова в съболезнователен адрес до семейството и близките на изтъкнатия композитор, диригент и педагог. Поклонението пред акад. Васил Казанджиев ще се състои днес.

„Ще запомним акад. Казанджиев с плодовете на неговия талант, които го утвърдиха сред основните фигури на съвременната ни музикална култура", подчертава държавният глава и отбелязва създадената от българския композитор школа с поколения възпитаници, почерпили от знанията му и надградили виртуозното му дело.

По думите на президента с богатия си репертоар от разнородни инструментални композиции, вокални произведения, филмова и театрална музика Васил Казанджиев е оставил трайна следа в съзнанието на родната и световната публика. „Всяко ново негово произведение бе културно събитие, което носеше в себе си въздействаща енергия", заявява Илияна Йотова.

Държавният глава припомня, че цялостната творческа дейност на акад. Казанджиев е допринесла за популяризирането в страната ни на модерните музикални методики и за утвърждаването на България и съставите под негово ръководство на световната сцена. „Името му е ярък пример за професионализъм, талант и креативен дух", отбелязва държавният глава и изразява увереност, че завещаното от него културно наследство ще бъде неизчерпаемо вдъхновение за бъдещите български музиканти. Това съобщиха от прессекретариата на президентството.