Окончателно: гласуваме за президент на 25 октомври

Заради датата за балотажа ДБ обявиха, че не подкрепят датата, въпреки че Надежда Йорданова се е подписала под предложението

Датата за президентския вот тази есен официално бе "закована" на 25 октомври, неделя. Това стана с гласовете на 138 депутати и седем въздържали се (от ПП). ДБ и ГЕРБ не участваха в гласуването. "Демократична България" не са съгласни втори тур да е на 1 ноември, а Николай Денков от "Промяната" обясни преди дни, че преди да има президентски вот, трябва да се реши въпросът с кадруването във ВСС.

Датата бе представена от шефа на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов.

Йордан Иванов от ДСБ обяви, че тази пленарна седмица се е видяло какво става, когато цялата власт е в ръцете на един човек. "Не са налице способи за взаимен контрол и баланс на властите", заяви той. Настоя, че вицепремиерът Иво Христов правел гаф след гаф и трябва да си подаде оставката. Бюджетът бил по лош от този на Теменужка Петкова.

"Не намираме за правилно втори тур на президентските избори, какъвто вероятно ще има, да е в неделя на официален празник", настоя депутатът. И посочи, че учители, читалища и др. ще са ангажирани със събития. Затова ДБ нямало да подкрепи датата за изборите.

Това изненада Витанов, които напомни, че представителят на ДБ при обсъжданията се е съгласил с датата при предварителните обсъждания. "Не е проява на авторитаризъм, дискутирано е на председателски съвет", посочи той. Само "Промяната" не са сложили подпис под решението за насрочване на вота, а Надежда Йорданова фигурира в него.

"Смисълът е колкото може по-рано да проведем изборите, има и частичен местен вот, още по-добре, за да може докато времето е хубаво и приятно повече хора да излязат и упражнят задължителното си право на глас. Затова се спряхме на тази дата, в съответствие с вижданията на цялата опозиция. Моля в името на тази колегиалност да гласуваме тези дати", настоя Витанов.

Председателката на парламентарната група на ДБ Йорданова се подписала защото "това е отговорното политическо поведение", обясни Иванов. "Това е конституционната рамка, следва да има през избори и не очаквайте от ДБ да рушат конституционния ред в държавата", оправда я той.

"Когато и да са изборите, ние ще се явим, и вероятно резултатът няма да е добър за вас. Смисълът да са на 25-и изборите е да пресрещнете по-рано всички гафове, които прави този кабинет ден след ден", продължи обаче Иванов. След това ДБ, включително и подписалата се Йорданова отказаха да гласуват за насрочването на президентския вот.

С друго свое решение депутатите официално се разпуснаха в отпуска от 5 до 23 август. Де факто съкратиха само със седмица почивните си дни - според правилника народните представителите не са на работа целия август, освен ако не решат друго.