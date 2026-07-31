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Откриха растения марихуана в къща в центъра на Първомай

Никола Михайлов

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Сградата на Община Първомай. Снимка: Никола Михайлов

В акцията участвали полицаи от пловдивското Пето районно, които разполагали с информация за случващото се

Растения марихуана са били открити по време на полицейска акция в Първомай. Операцията е била проведена вчера, а на територията на града е имало силно засилено присъствие на униформени, разказаха пред "24 часа" местни жители. 

Макар действията да са били извършвани в Първомай, акцията е била на служители на пловдивското Пето районно управление, които разполагали с оперативна информация. Извършени са претърсвания, като в къща с двор в центъра на града били открити няколко растения канабис. По неофициална информация са били намерени 1-2 стръка. 

От МВР потвърдиха за проведената операция и уточниха, че експертиза трябва да установи количеството на откритата марихуана. 

Сградата на Община Първомай.

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