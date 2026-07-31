Издирват жена от близко до Пловдив село, страда от деменция

Гана Георгиева Бойчева от пловдивското село Златитрап е в неизвестност от вчера около 13,30 часа. 78-годишната жена страда от деменция и последно е забелязана пред хранителния магазин на гарата в селото.

Била е облечена с бял потник, черна дълга пола на бели точки и черни обувки.

Към момента са сформирани екипи за нейното издирване, съобщават от кметството. Сигнал в Районното в Стамболийски също е бил подаден.

"Молим всеки, който разполага с информация за местонахождението ѝ или я е забелязал, незабавно да се свърже с Кметство Златитрап на телефон: 0882 998 613", написаха от администрацията на селото.