Външната министърка не дойде в парламента, имала ангажименти

Половин час след началото на последния за този сезон парламентарен контрол председателстващият заседанието Атанас Атанасов обяви, че заради неотложни ангажименти външният министър Велислава Петрова няма да дойде в Народното събрание.

Тя трябваше да дойде в парламента, за да отговори на два въпроса от ГЕРБ и "Промяната", посветени на 21-ия пакет санкционни мерки, които Европейският съюз наложи на Русия.

Преди дни в обществото остана впечатлението, че в изпълнителната власт има разнобой по позицията трябва ли Москва да получава още забрани. Премиерът Румен Радев дори се закани на вето, след това обаче от списъка санкционирани по искане и на България бяха извадени няколко лица, сред които и руския патриарх Кирил. Радев заяви недоволство срещу т.нар. Коалиция на желаещите. . Това е неформална група, която трябва да координира военната подкрепа за Украйна и да планира гаранции за сигурността ѝ след евентуално прекратяване на войната. По същото време министър Петрова бе в Киев и се оказа, че името й фигурира в декларация, даваща подкрепа точно за тази коалиция.

През последните 24 часа обаче Петрова е обект на интерес покрай телефонния си разговор с иранския външен министър. Освен това вчера от профила на посолството на Иран у нас стана ясно, че Техеран иска България да преосмисли решението си, прави се и намек, че сме страна-агресор, заради което може да понесем и съответните последствия.