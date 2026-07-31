Остава в ареста Камен Добрев, обвинен за верижната катастрофа на ул. "Гурко"

Съдът остави в ареста Камен Добрев, обвинен че е предизвикал верижна катастрофа на улица "Гурко" в София. Мястото на инцидента бе само на метри от пешеходната пътека, на която преди 3 години загина 14 - годишният Филип Арсов.

Пред магистратите Добрев каза, че съжалява за стореното. Твърди, че ще поеме отговорност и моли да бъде освободен. Според защитата му няма опасност да се укрие, изразявал съжаление и искал да сключи споразумение с прокуратурата.

По думите на Добрев той искал да работи и бъде със семейството си. От държавното обвинение обаче бяха категорични - той съзнателно е седнал зад волана с 3,59 промила в кръвта, бил е много неадекватен, миришел на алкохол и не е могъл да говори. Освен това няма спирачен път. Ударът е довел до механично преместване на 2 коли, пише Нова тв.

Според съда, въпреки представените доказателства за личностната му характеристика и това, че е не осъждан, има изключително висока обществена опасност. Решението на Софийския районен съд не е окончателно. В случай на жалба или протест, заседанието пред следващата инстанция ще бъде на 6 август.