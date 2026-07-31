Дъщерята на подпалената жена от Медовец гасила пламъците по майка си с кърпа

Мъжът, който подпали съпругата си поиска да бъде настанен в болница - получил сериозни изгаряния по лицето и ръката

Системно домашно насилие над съпругата и двете им деца е упражнявал 48-годишният Исмаил Ахмед, обвинен в опит за убийство на жената, която бе залята със запалителна течност и подпалена в село Медовец. Това стана ясно по време на заседание на Окръжния съд във Варна, който му наложи постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража".

Според обвинението мъжът е залял съпругата си със запалима течност и я е подпалил.

Пред магистратите обвиняемият поиска да бъде настанен в болница, тъй като самият той е получил сериозни изгаряния по лицето и ръката. По думите му травмите му причиняват постоянни болки и безсъние, а предстои да му бъде извършена трансплантация на кожа.Съдът обаче прие, че необходимото лечение може да бъде осигурено и в специализираната болница към затвора в София. До извършването на медицинската интервенция мъжът ще остане в следствения арест във Варна.

По време на заседанието прокуратурата разкри нови детайли около тежкото престъпление. Според държавното обвинение в нощта на инцидента Исмаил Ахмед е бил с близо 2 промила алкохол в кръвта. Разследването сочи, че той е залял съпругата си със запалима течност, съхранявана в пластмасова бутилка.

В обясненията си обвиняемият твърди, че горивото било прелято в бутилката, за да бъде използвано за косачката в двора. По думите му, докато пушел цигара, съпругата му влязла в стаята, цигарата паднала и това предизвикало пожара. Според прокуратурата обаче събраните до момента доказателства не подкрепят тази версия. Държавното обвинение посочи, че характерът и разположението на тежките изгаряния - основно по главата и гърдите на пострадалата - не съответстват на случайно разливане на горивото.От доказателствата по делото става ясно още, че първа на помощ на пострадалата се е притекла дъщеря ѝ, която започнала да гаси пламъците с кърпа. Едва след това обвиняемият направил опит да загаси огъня, като отвел съпругата си в банята и я поливал с вода от душа. Въпреки това жената вече била получила тежки изгаряния.

По делото са събрани и свидетелски показания, според които през последните две години в семейството имало системно домашно насилие. Разпитаните свидетели разказват за упражняван тормоз както над 48-годишната жена, така и над двете им деца - 20-годишната им дъщеря и 12-годишният им син.

Пострадалата остава в изключително тежко състояние в болница и с непосредствена опасност за живота. Ако жената почине вследствие на нараняванията си, обвинението срещу Исмаил Ахмед може да бъде променено от опит за убийство в умишлено убийство.