Месеци след присъда за домашно насилие: мъж отново е в ареста за заплаха към съпругата си

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Варненският районен съд остави за постоянно в ареста 47-годишен мъж, обвинен, че е нарушил съдебна заповед за защита от домашно насилие и е отправил закана за убийство към съпругата си.

Според обвинението през нощта на 29 юли мъжът е нарушил издадена съдебна заповед, с която е бил отстранен за срок от 18 месеца от жилището, което е обитавал със съпругата си.

Съдебният акт му е забранявал да осъществява какъвто и да е контакт с нея, както и да се приближава на по-малко от 30 метра. Въпреки това той нарушил забраната и отправил закана за убийство.

За двете престъпления законът предвижда наказание до шест години лишаване от свобода.

Съдът прие, че събраните по делото доказателства обосновават предположение, че обвиняемият е съпричастен към извършените деяния.

Магистратите прецениха още, че съществува реална опасност той да извърши ново престъпление или да се укрие, ако му бъде наложена по-лека мярка за неотклонение. Като аргумент беше отчетено и обстоятелството, че има данни мъжът да пребивава в чужбина.

При определяне на мярката съдът взе предвид и съдебното минало на обвиняемия. Той е многократно осъждан, включително за престъпления, свързани с домашно насилие. Последната му присъда е била именно за закана за убийство и причиняване на телесна повреда спрямо същата пострадала, като наказанието е било изтърпяно преди броени месеци.

Според съда именно тези обстоятелства налагат най-тежката мярка за процесуална принуда – „задържане под стража".

Определението на Районния съд подлежи на обжалване в тридневен срок. Ако бъде подадена жалба, делото ще бъде разгледано от Варненския окръжен съд на 5 август от 13:00 часа.