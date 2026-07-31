Две деца се блъснаха с тротинетка в стена на блок в Добрич. Те са с комоцио и охлузни рани, съобщават от Областната дирекция на МВР.

На 30 юли, около 18 часа е получено съобщение за възникнало пътнотранспортно произшествие по ул. „Кирил и Методий" в град Добрич. Установено е, че 9-годишно момче е возило на тротинетка 4-годишно дете, като и двете деца са без защитни каски. При движението си водачът губи контрол и се удря в бетонна стена на жилищен блок.

След инцидента двете деца са с комоцио и охлузни рани, след преглед са освободени за домашно лечение. Съставен е акт за административно нарушение на родител на 9-годишния.

106 нарушения, свързани с неправилното използване на индивидуални електрически превозни средства, са установени от Общинската полиция в Добрич от началото на годината. 22 от нарушенията са констатирани от началото на гози месец.

Най-честото нарушение е управлението на електрическа тротинетка без предпазна каска. "Много от нарушителите са възрастни, които продължават да се движат по правилата от миналата година, когато носенето на каска от тях не е било задължително. През юли са съставени 12 фиша – 11 за управление без каска и един за движение в пешеходната зона на централната градска част. Издадени са и 10 акта, като освен за липса на каска, са установени нарушения за движение в пешеходната зона, управление от водачи под 16-годишна възраст, превозване на втори пътник и дори управление на електрическа тротинетка от дете на една година", каза началникът на звено "Общинска полиция" инспектор Станислав Стойков.