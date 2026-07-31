Социалисти от област Добрич тръгват за събора на Бузлуджа с надежда

Социалисти от област Добрич се подготвят за традиционния събор на левицата, който ще се проведе на 1 август на Историческата поляна на връх Бузлуджа.

"Организацията за пътуването е по общини", уточни областният председател на БСП Сияна Фудулова. Въпреки че тази година БСП е без субсидия, в общините, по традиция, пътуването до Бузлуджа е празник. "49-местен автобус ще пътува за Буздлуджа, както и автомобили. Разходите са автобуса са поети с лични средства на общински съветници на БСП и членове на изпълнителното бюро на Общинския съвет на партията. Разходите за нощувка се поемат от социалистите", каза Живко Желев, председател на Общинския съвет на БСП в община Добричка.

Пътуването е „подплатено" на връщане и с посещение на културни и исторически обекти. "От община Балчик 28 социалисти тръгват с автобус за Буздлуджа, както и други, които ще пътуват с автомобии. Автобусът и част от нощунвита се поемат от Общинския съвет на БСП", каза предсеседателят Николай Колев.

В град Добрич също има осигурен микробус до Бузлуджа, ще тръгнат и автомомобили. В Ген. Тошево и Шабла подготовката е приключила. „Тръгваме с надежда, очакваме да се върнем с увереност", казаха социалисти, докато се приготвяха за пътуването.

Тази година Националният събор на левицата се организира по повод 135-ата годишнина от основаването на организираното социалистическо движение в България. Той ще се проведе на 1 август, събота, на връх Бузруджа под надслов "За социализъм с бъдеще".