Шефът на Съюзът на архитектите и Столична община в лют спор за конкурса за нов главен архитект на София

В края на юли 2026 г. бившият главен архитект на София и сегашен председател на Съюза на архитектите в България (САБ) арх. Петър Диков изпрати остро критично писмо до кмета Васил Терзиев, с което настоява за незабавното спиране на новия конкурс за избор на главен архитект на София. Основни искания и аргументи в писмото са: Неподходящ момент за конкурса - той е обявен в разгара на летните отпуски с 14-дневен срок за документи (до 10 август 2026 г.), което ограничава участието на кандидати. Занижени критерии - изискванията към кандидатите са сведени до законовия минимум, без да се изисква представяне на концепция или визия за градоустройството. Обезличаване на позицията - правомощията на главния архитект са орязани до чист "фигурант" и подписващ администратор, след като градоустройството премина към новия зам.-кмет по тази дейност. Съмнения за нагласен избор - спешността на процедурата създава сериозни съмнения за "предизвестен конкурс".

"Ако конкурсът не бъде спрян и отложен за след средата на септември с адекватно подготвени условия, САБ категорично ще откаже да излъчи свой представител в оценяващата комисия. Тъй като участието на САБ е задължително по Закон за устройство на територията (ЗУТ), това поставя под въпрос легитимността на процедурата", пише още арх. Диков.

В разпространена днес позиция на Столичната община по повод писмото на арх. Петър Диков се казва:

"С уважение отбелязваме загрижеността на арх. Диков към конкурса на Столична община за главен архитект, но от текста на писмото не става ясно дали изразената позиция е негово лично решение, или е официално решение на Управителния съвет (УС) на Съюза на архитектите в България (САБ).

В духа на прозрачността, към която се стремим, каним г-н Диков да представи протокол от заседание на УС, на което е взето подобно решение, съгласно изискванията на чл. 72 от Устава на САБ.

Също така, бихме искали да научим на коя точно законова норма се позовава арх. Диков, за да откаже САБ да изпълни своето задължение да излъчи представители в конкурсната комисия.

Разбираме, че позицията на главния архитект (ГА) винаги е била ключова за София. Самият г-н Диков я заемаше в продължение на близо десет години – в периода 8 февруари 2006 г. – 17 ноември 2015 г., и неговият престой на този пост често е ставал повод за значими негативни коментари и за формирането на критични и саркастични групи в социалните мрежи.

Странно е обаче твърдението, че днес ролята на главния архитект "обезличена". Ако арх. Диков смята, че тя е грешно формулирана в настоящия конкурс, или в структурата на Столична община, означава ли това, че той оспорва ролята на главните архитекти във всички български общини, тъй като тя е нормативно идентична навсякъде? Счита ли той главните архитекти на Варна, Бургас, Велико Търново, Благоевград и Русе за обикновени "фигуранти"? Апокалиптичните становища на арх. Диков от края на миналата година, че главният архитект ще бъде оставен сам и няма да може да си върши работата, вече се доказаха като несъстоятелни и грешни. Главният архитект на Столична община работи успешно с цялата администрация на общината.

Държим да подчертаем: в Столична община не са отнемани никакви правомощия на главния архитект, утвърдени в българската нормативна уредба. А конкурсът спазва стриктно изискванията не само на Закона за държавния служител, но и на Закона за устройство на територията.

Що се отнася до притесненията на арх. Диков, че "80% от работещите хора ползват годишните си отпуски", бихме искали да го успокоим. Вярваме, че за всеки отговорен и подготвен архитект, който има амбицията да заеме една от най-важните експертни позиции в държавата, 14-дневният срок е напълно достатъчен за подаване на документи. Още повече, че Столична община отдавна е осигурила възможност това да се случва и по електронен път – удобство, което позволява на всеки мотивиран кандидат да заяви участие от всяка точка на света, дори от плажа.

Столична община не може да си позволи да поставя развитието на София на пауза, докато чака края на нечия ваканция. Динамиката на публичната служба изисква работа сега, а не "след празниците". Затова крайният срок за подаване на документи остава 10 август 2026 г., тъй като това е и нормативното изискване. А самото провеждане на конкурсната процедура планираме да проведем в началото на септември.

Благодарим на арх. Диков за загрижеността, но сме убедени, че професионалистите не се нуждаят от специални покани, допълнително време или допълнителна мотивация, за да подадат документи, дори по време на летните почивки".