Демерджиев: Има заподозрени за убийството на бизнесмена Владимир Янков

Не е установено касателство на Симона Пейчева по случая, категоричен бе той

Има заподозрени за убийството на бизнесмена Владимир Янков - Загатото.

Това обяви на брифинг в Народното събрание вътрешният министър Иван Демерджиев. Но бе категоричен, че няма да дава повече подробности, докато по случая продължава активната оперативна работа касателство по случая на гимнастичката Симона Пейчева.

"Когато се работи оперативно, изнасянето на информацията много често е във вреда на разследването. Не очаквайте от мен да го правя, надявам се скоро да могат да се оповестят обстоятелствата", категоричен бе министърът.

Съседи на бизнесмена Владимир Янков-Загатото са последните хора, които са го видели жив преди убийството му, научи "24 часа". Те са го прибрали с автомобила си до дома му.

На 26 юли Янков бил в луксозен ресторант в столичния кв. "Бояна". Вечерял с двама свои приятели и съпругата на единия. Появила се и бившата гимнастичка Симона Пейчева. Тя и Загатото имали сложни отношения. Грацията останала около час, след което си тръгнала. Не е имало план да отива в дома на Янков, посочиха криминалисти. И обясниха, че след това вечерята продължила нормално.

Приятелите, откарали Янков, са го оставили близо до дома му. Тъй като било неделя, бизнесменът нямал шофьор и домакин. Те почивали през уикенда.

Предполага се, че убиецът е знаел навиците на жертвата. Камерите в къщата масово не записвали, а само предавали на живо. Търсят се други снимачки, които да изяснят кога е влязъл убиецът. Смята се, че той е бил маскиран.

Въпреки опожаряването както на къщата, така и на тялото - Янков бил овъглен, има ясни следи, че 56-годишният мъж е бил удрян. Данните са, че това е станало с оръжие. Разследващи обаче не издадоха подробности. Но добавиха, че пожарът във втория етаж на къщата, където е открито тялото на Янков, е тръгнал от 2 места. Затова още при откриването на трупа в нощта срещу понеделник бе образувано разследване за убийство. Чак на следващия ден аутопсията потвърди, че не става въпрос за нещастен случай.

Първоначалните версии, че зад убийството наднича голям криптопортфейл, се опровергават. От всички разпитани само един споменал за подобно нещо. Всички други категорично отрекли и посочили, че Янков няма интерес в сферата. Той дори бил чуван да обяснява, че те са балон.

Сред разпитаните е и семейството, което го е прибрало. Разследващите нямат никакви подозрения към тях.

Показания е дала и Симона Пейчева. Няма вероятност отношенията му с нея да са причина за убийството.

Бизнесменът има две непълнолетни деца от различни жени. Той е плащал издръжката и на двете, помагал е финансово и на техните майки. Освен от двете си деца Янков ще бъде наследен и от майка си.

"Амбицията ни е до края на август да се изнесе цялата информация за "Петрохан", защото в момента правим среща с представителите на прокуратурата и ДАНС, за да сглобим цялата картина", каза още Демерджиев в парламента, след като участва в последния редовен парламентарен контрол преди лятната ваканция на депутатите.