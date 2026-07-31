Фалстарт на делото срещу бившия шеф на митницата в Пловдив Беляшки

Окръжният съд в Хасково не даде ход на делото срещу бившия директор на Териториалната дирекция на Агенция "Митници" в Пловдив Мирослав Беляшки. Той е обвинен в престъпление по служба. Причина за фалстарта е отсъствието на адвоката на подсъдимия, който е бил нередовно призован.

Беляшки е обвинен за това, че е превишил властта си, като предприел действия извън рамките и обхвата на териториалната си компетентност. На 17 април 2025 г. изискал от ръководител звено в Митнически пункт „Капитан Андреево" да му предаде намиращия на пункта товарен автомобил в режим на проверка във връзка с получена информация от ОЛАФ относно движение на рискови стоки. Тирът превозвал 1400 мастър бокса цигари - общо 700 хил. кутии.

Камионът пътувал с режим "транзит" от Грузия до Нидерландия, а целта на Беляшки била товарът да бъде придружен под митнически конвой до Митнически пункт „Видин", откъдето да бъде изведен извън територията на България, с цел да набави облага за юридическо лице, изразяваща се в неплащане на пълния размер на акциза за цигарите в размер на 1 492 649,50 евро, който би могъл да възникне при движението им, включително през териториите на страните от Европейския съюз.

Това, което се случва, е пълен фарс, а потърпевш може да бъде всеки български гражданин, коментира след заседанието на съда Беляшки, цитиран от БТА. Той твърди, че е упражнявал легитимните си задължения на "Капитан Андреево", а в основата на репресията срещу него стоят икономически, а може би и политически интереси.

След започването на разследването Софийският апелативен съд наложи на осми май миналата година мярка за неотклонение "Задържане под стража" спрямо Беляшки. На 11 юли 2025 г. Софийският градски съд измени мярката в "Домашен арест", а на 28 октомври Софийският апелативен съд смекчи още мярката за процесуална принуда, като определи "парична гаранция" в размер на осем хиляди лева.

Разпоредителното заседание по делото в Хасковския окръжен съд е насрочено за 25 септември.