След спор за бюджета: Варна отпусна 75 000 евро за празничния концерт, поиска нов подход за ремонта на Летния театър

След продължителни дебати Общинският съвет във Варна отпусна 75 000 евро за празничния концерт по повод Деня на Варна, който ще се проведе на 15 август край Пантеона в Морската градина.

Решението беше взето, след като първоначално предложената от общинската администрация план-сметка в размер на 153 420 евро не получи подкрепа заради заложените високи хонорари на част от изпълнителите.

Средствата бяха предложени от зам.-председателя на Общинския съвет Цветелина Атанасова, а мнозинството съветници ги подкрепиха с аргумента, че Варна трябва да отбележи подобаващо своя празник, но при по-разумно разходване на публичните средства.

Първоначално администрацията беше поела ангажимент да представи нов вариант на програмата и актуализирана план-сметка след критиките на комисията по финанси. Такъв документ обаче не беше внесен, а в местния парламент остана първоначалната концепция за събитието.

По време на дебатите общински съветници заявиха, че са получили информация за популярни изпълнители и музикални групи, които са проявили желание да се включат в празничната програма. Тези предложения обаче не са били внесени официално и не са могли да бъдат обсъдени.

С гласуваното решение администрацията получава възможност да организира концерта и предстои да обяви кои изпълнители ще се качат на сцената край Пантеона на 15 август.

Пропуски в обществената поръчка спряха ремонта на Летния театър

Заседанието премина и под знака на друг чувствителен за Варна въпрос – ремонта на Летния театър.

Стана ясно, че обществената поръчка за обновяването на емблематичния културен обект е спряна още на 6 юли, след като в документацията са открити пропуски.

Според общински съветници администрацията не е заложила изискване кандидатите да притежават регистрация в Камарата на строителите за работа по обекти от втора категория и недвижими културни ценности. Освен това фирмите, участвали в пазарните консултации, не разполагат с необходимия опит за изпълнение на подобен обект.

По време на дебатите беше обърнато внимание и на самия проект. Макар в документацията ремонтът да е определен като основен, предвидените дейности включват основно подмяна на около 2400 седалки, нова хидроизолация, изграждане на гримьорни и санитарни помещения. Изграждането на покрив, обаче не е заложено.

Според съветници това поставя под съмнение ефективността на инвестицията, още повече че разчетената стойност на ремонта достига приблизително 2000 евро на квадратен метър, без в проекта да е включена една от най-важните части на модернизацията – покривната конструкция.

В залата беше изразено мнение, че не е редно да започва обновяване на Летния театър без ясна архитектурна визия за бъдещия покрив. Според съветниците той трябва да бъде проектиран така, че да не създава шум при валежи, да осигурява естествена вентилация и да съхрани характерната зеленина и бръшляните около сградата.

Затова местният парламент постави условие изпълнението на проекта да бъде разделено на два етапа. Първо да бъде разработена идейна концепция за бъдещия облик на Летния театър, а едва след това да се премине към инженеринг и строително-монтажните работи.

Въпреки критиките към подготовката на проекта, съветниците дадоха съгласие Община Варна да поеме дългосрочен заем до 13,7 млн. евро от „Фонд ФЛАГ" ЕАД. Средствата ще осигурят собственото участие на общината по три проекта по Програма „Развитие на регионите" 2021–2027 г., сред които е и проектът за реконструкцията на Летния театър.

Според местния парламент обаче модернизацията трябва да започне едва след изработването на цялостна концепция за развитието на един от символите на културна Варна.