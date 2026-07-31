Мъж счупи ребрата на 70-годишен в село Яна

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Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 33-годишен мъж, нанесъл средна телесна повреда на 70-годишен мъж, съобщават от държавното обвинение.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 29.07.2026 г. около 20,30 ч. пред парк в село Яна обвиняемият В.В. е причинил средна телесна повреда на възрастен мъж, като го блъснал в гърдите и той паднал на земята. Вследствие на удара са му счупени 3 ребра.

По случая се води досъдебно производство за престъпление, зя което Наказателният кодекс предвижда наказание "лишаване от свобода" .

С постановление на наблюдаващ прокурор В.В. е задържан за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено искане за определяне на мярка „задържане под стража" спрямо обвиняемия.