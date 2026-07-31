Само три години след създаването си гимназия SMART Science вече се нарежда сред най-добрите в страната. Първият ѝ випуск десетокласници постигна четвъртия най-висок общ резултат на Националното външно оценяване след 10. клас в България, а по български език и литература зае първо място.

Постижението е особено значимо за гимназия, която изгражда своето име сред утвърдените средни училища в страната. То показва, че една млада образователна институция може не само да бъде равностоен конкурент, но и да заеме водещи позиции сред тях и да бъде модерна алтернатива. SMART Science има неизчерпаем стимул за развитие чрез търсене на по-добри образователни решения и поставяне на общочовешките ценности като приоритет в развитието.

Първият десети клас постави висока отправна точка

Сред частните училища гимназия SMART Science се нарежда на трето място по общ резултат, на първо място по български език и литература и на трето място по математика на НВО след 10. клас.

Като първи випуск десетокласници на училището, тези ученици дават и първата национално съпоставима оценка за резултатите и качеството на гимназиалната подготовка в SMART Science.

„SMART Science вече не е само обещание за бъдещето, а смислен и доказан избор за гимназиално образование днес“, каза Галина Ташкова, директор на ЧСУ „Наука за деца“.

Последователност, а не единичен успех

Силното представяне на десетокласниците не е първото значимо постижение на този випуск. Две години по-рано - още в 8. клас - всички ученици от випуска постигнаха ниво C1 (CEFR) на изпита Cambridge B2 First (FCE) с подготовка, проведена изцяло в рамките на учебния процес. Такива резултати обикновено се очакват от деветокласници в езикови гимназии. Следващите випуски – учениците в текущите 8. и 9. клас, защитиха безапелационно отличната подготовка по английски език с постижения в диапазона C1–C2.

Училището вече е доказало експертизата си в подготовката на по-малките ученици, които се класираха съответно на 1-во място на НВО след 4. клас (за трета поредна година) и 4-то място на НВО след 7. клас. Важно е да допълним, че за нашите седмокласници, годината беше посветена на растеж и търсене на интереси и таланти, като класиранията на областен и национален кръг на олимпиадите по биология, химия, география и математика бяха впечатляващи.

Тези многопластови и интердисциплинарни успехи говорят за приемственост в класовете и последователност в подготовката и дават основания резултатите на гимназистите да се разглеждат като част от работещ образователен модел, а не като единичен успех.

Съвременен модел с висока отговорност

SMART Science има свободата да поставя под въпрос установени практики, да търси по-ефективни решения и да изгражда образователен модел съобразно потребностите на съвременните ученици.

Тази гъвкавост обаче върви с висока отговорност - гимназията трябва да потвърждава качеството на своята работа пред родителите и учениците всяка следваща учебна година. Постигнатите резултати до момента са не само повод за увереност, но и ангажимент силният старт да бъде превърнат в устойчива традиция и основа за още по-високи цели.

Според философията на SMART Science качеството на образованието не се измерва единствено с академичните постижения. Важна част от модела на училището е и създаването на среда, в която знанията, общочовешките ценности, чувството за принадлежност и личностното израстване вървят ръка за ръка.

“Общовалидните човешки ценности са неминуем спътник в ежедневната ни работа с учениците. Доброволческите инициативи, училищните маратони, които ни сплотяват като общност, изложбите и театралните продукции, изграждат училището ни като един малък оазис на доброто, културата и споделеността. Защото смисълът на образованието съвсем не са състезанията, медалите и отличните оценки, те са важен елемент, но израстването, достойното поведение, способността за себеизразяване, уменията за представяне и предаване на послания, които да окриляват, са безценни!”, каза Доротея Воева, управител и основател на ЧСУ "Наука за деца".

Преподаватели с опит от най-високо ниво

Сред основните фактори за представянето на учениците е преподавателският екип на гимназията. В него участват доктори, професори, учители с дългогодишен педагогически и академичен опит, както и преподаватели, които са треньори на национални отбори по различни учебни дисциплини.

Това са специалисти, които познават не само учебното съдържание, но и подготовката, необходима за състезания, олимпиади, национални изпити и последващо университетско образование.

Ролята им не се ограничава до предаването на знания. Те насърчават учениците да задават въпроси, да търсят аргументи, да анализират информация и да изграждат собствена позиция. Наред с това преподавателите са носители на споделените ценности на училището и имат ключова роля в създаването на подкрепяща среда, която се грижи както за академичното развитие, така и за благосъстоянието на всеки ученик.

Съчетанието между висококвалифицирани преподаватели, мотивирани ученици и последователна подготовка и споделени ценности и приоритети, се превръща в една от основните формули за успеха на гимназията.

Повече за преподавателския подход и образователната философия на SMART Science разказват и учителите - гл. ас. д-р Марияна Райкова (Компютърни технологии), доц. д-р Димитър Желев (География), д-р Стоян Боев (Математика), Николай Теохаров (Физика) и Десислава Радулова (Английски език) в интервюта, посветени на работата им с учениците.

Преподаватели с опит

Изборът на университет започва още в училище

В SMART Science част от гимназиалната програма е засиленото кариерно ориентиране, което помага на учениците постепенно да определят своите интереси, силни страни и възможни професионални направления.

Училището работи с външни организации с богат опит в кариерното консултиране и личностното развитие на млади хора. Университетското консултиране включва проучване на различни образователни системи, специалности и възможности за обучение в България и чужбина.

Като част от този процес учениците посещават факултети на софийски университети и се срещат отблизо с различни академични и професионални области. Програмата предстои да бъде надградена с инициативи и обучения, посветени на изкуствения интелект, инженерните науки, спортния мениджмънт, хотелиерството и други перспективни направления.

Целта не е учениците да бъдат насочени непременно към най-популярните варианти, а да открият средата и програмата, които най-добре отговарят на техните способности, интереси и дългосрочни цели.

От силен старт към устойчива традиция

“Резултатите от Националното външно оценяване след 10. клас не са крайна цел, а добър бонус в резултат от изградената любознателност и задълбочени знания в учениците. Успехите са стандарт, който SMART Science вече постави пред себе си. Пред гимназията стои задачата да го поддържа и надгражда, като продължи да превръща потенциала на учениците в увереност и реални възможности за бъдещето.” Доротея

Историята и репутацията имат значение при избора на училище. Но още по-важно е какво дава то на своите ученици днес - среда, в която могат да откриват силните си страни и да следват своите мечти.

Само три години след създаването си SMART Science вече постигна това, което най-ясно определя стойността на една гимназия - измерими резултати, високи академични стандарти и вдъхновяващ екип. Към тях се добавят богатият училищен живот, срещите с добри ролеви модели, подкрепящата среда, сплотената родителска общност и любознателните ученици, подготвени да вървят уверено напред. Тази основа превръща предстоящите години не в изпитание за гимназията, а във възможност да надгради постигнатото и да отвори на своите ученици още повече пътища.

Прием и стипендии в гимназия SMART Science

За учениците, които искат да бъдат част от следващите успехи на SMART Science, приемът за учебната 2026/2027 година продължава.

Гимназията предлага стипендии, покриващи между 20% и 100% от таксата за обучение, за кандидати с високи академични резултати и значими постижения, както и за деца на лекари, учени и учители.

Учениците, които ще бъдат в 8. клас, кандидатстват с резултатите си от НВО и изпит по английски език, а кандидатите за 9. и 10. клас полагат приемен изпит.

Повече информация за условията, профилите и свободните места може да бъде намерена на сайта на ЧСУ „Наука за деца“.