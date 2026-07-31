КС образува дело за установяване на противоконституционност на Закона за бюджета

На 31.07.2026 г. Конституционният съд образува конституционно дело №15/2026 г. по искане на 50 народни представители от 52-рото Народно събрание за установяване на противоконституционност на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г. (приет от 52-рото Народно събрание на 24 юли 2026 г., обн. ДВ, бр. 69 от 31.07.2026 г.), поради несъответствието му с чл. 4, ал. 1 и 3 и чл. 5, ал. 4 от Конституцията.

Докладчик по делото е съдия Соня Янкулова.

По-рано днес в Конституционния съд днес бяха внесени две отделни жалби срещу новоприетия бюджет за 2026 г. Едната жалба е от ГЕРБ-СДС, а другата - от "Продължаваме промяната", откъдето, освен държавната план-сметка, оспорват и бюджета на общественото осигуряване.

Двете формации изпълниха заявката си веднага след обнародване на приетите текстове в бюджета да атакуват държавната план-сметка в Конституционния съд.