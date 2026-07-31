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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23315505 www.24chasa.bg

Изплащат пенсиите от 7 август

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НОИ Снимка: 24 часа

През август изплащането на пенсиите чрез пощенските станции ще започне на 7 август (петък) и ще завърши на 20 август (четвъртък). То ще се извърши съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция, съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).

Преводите на сумите за августовските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 август 2026 г.

На 4 август на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до двегодишна възраст и за осиновяване на дете до петгодишна възраст за предходния месец юли.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 17 август (понеделник). 

Информацията за всички видове плащания, извършвани от НОИ към осигурените лица и пенсионерите, се актуализира всеки месец и е достъпна през интернет страницата на института, рубрика „Календар на плащанията“.

От 1 юли т.г. имаше осъвременяване със 7,8% на пенсиите по т. нар. швейцарско правило. То обхвана всички възрастни хора с отпусната трудова пенсия до края на 2025 г. 

НОИ

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