Завърши първият етап от изгрлаждането на Младежки център в София

Завърши първият етап от изграждането на Младжкия център в Столична общинау преминава се в етап на устойчивост. Това беше обявено по време на заключителната пресконференция по проект BG-RRP-1.008-0005 „Изграждане на Младежки център в Столична община", на която бяха отчетени резултатите от първата година на проекта, представен бе напредъкът по строителството и бяха очертани следващите етапи от реализацията, съобщиха от пресцентъра на общината.

Само за една година екипът на Младежкия център е реализирал над 200 събития, в които са се включили повече от 2200 млади хора. Проведени са още над 125 посещения в столични училища, посветени на теми като психично здраве, личностно развитие, доброволчество, гражданска активност, кариерно ориентиране и възможности за активно участие в обществения живот.

Сред най-значимите резултати от дейността са и над 500 индивидуални психологически консултации, както и 300 кариерни консултации, подпомогнали младите хора в избора на образование, професия и личностно развитие.

В рамките на проекта бяха създадени клубове по психология и философия, клуб по дебати, шах, здравословен начин на живот, устойчиво развитие, литература и настолни игри. Екипът стартира и собствен подкаст – „Културата ви търси", в което кани интересни гости за младата публика. Организирано беше и първото издание на младежкия фестивал "Сцена на живо".

Младежки център се стреми да отговори на потребностите на младите хора в София, което ще подпомогне развитието на бъдещите политики и дейности на центъра.

По време на пресконференция заместник-кметът на София Десислава Желязкова подчерта значението на подобни пространства за младите хора. "Необходимо е да продължим да работим активно за изграждането на още младежки центрове, които да бъдат близо до младите хора и да отговарят на техните потребности. Това е инвестиция в бъдещето на София и в развитието на младите хора", каза тя.

Ръководителят на проекта Марияна Тафрова представи информация за инвестицията, която ще бъде направена за изграждането на младежкия център.

"По Националния план за възстановяване и устойчивост са осигурени 1 380 000 евро за строителството. Столична община дофинансира със собствени средства близо 4 милиона евро."

"Новата сграда ще разполага с модерна театрална зала и мултифункционални пространства за обучения, концерти, спектакли, конференции, творчески работилници и културни събития. Нашата цел е той да се превърне в отворено пространство за учене, творчество, срещи и активно участие на младите хора в обществения живот. Младежкият център е сигурно и вдъхновяващо място за младите хора", обяви координаторът на проекта Диляна Вучкова.

Младежкият център се изгражда към Центъра за подкрепа за личностно развитие – Център за изкуства, култура и образование "София" чрез разширяване на филиал "Надежда" с нова триетажна пристройка с разгъната застроена площ 2500 кв. м, както и ремонт и реконструкция на съществуващата двуетажна сграда с площ 1000 кв. м. Общата разгъната застроена площ на бъдещия комплекс ще бъде 3500 кв. м.

Новата сграда ще предоставя съвременна среда за: неформално образование, консултиране, доброволчество, културни инициативи и младежки дейности. Центърът ще създаде условия за развитие на таланти, социално включване и активното участие на младите хора в обществения живот, като ще бъде достъпен за всички, включително за представители на уязвими групи.

Проект № BG-RRP-1.008-0005 "Изграждане на Младежки център в Столична община" се реализира с финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, Стълб 1 „Иновативна България", Компонент 1 „Образование и умения", Инвестиция 4 „Младежки центрове".