Национален парк „Пирин" горя (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пожар е избухнал в района под връх Шаралия в Национален парк „Пирин", на около 2150 метра надморска височина. Сигналът за огнената стихия е подаден около 20:30 часа в четвъртък вечерта. Това съобщиха от посетителския информационен център на парка във фейсбук. СНИМКА: Фейсбук/Посетителски информационен център на Национален парк "Пирин"

Веднага след получаването му към мястото били насочени служители на Дирекция „Национален парк Пирин", към които се присъединили екипи на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" - Благоевград, както и планински спасители от отряда в Сандански.

Гасенето е било изключително трудно заради пресечения терен и голямата денивелация в района, които направили достъпа до огнището труден и създавали сериозни рискове за участниците в операцията. СНИМКА: Фейсбук/Посетителски информационен център на Национален парк "Пирин"

След продължилата през цялата нощ борба с пламъците пожарът вече е овладян и разпространението му е ограничено. Екипите продължават работа на терен, като изграждат противопожарни просеки, за да предотвратят повторно възпламеняване и окончателно да локализират огнището.

От Национален парк „Пирин" подчертават, че през нощта служителите на парка, пожарникарите и планинските спасители са работили без прекъсване в тежки високопланински условия, за да не допуснат разрастване на пожара и да защитят горските масиви. СНИМКА: Фейсбук/Посетителски информационен център на Национален парк "Пирин"

Допълнителна информация за причините за възникването на пожара и засегнатата площ ще бъде предоставена след приключване на операцията.