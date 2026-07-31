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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23315699 www.24chasa.bg

Спряха опит за контрабанда на маркови стоки за близо 49 хил. евро

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СНИМКА: Pixabay

От Окръжната прокуратура в Русе съобщиха, че е приключено бързо производство, с което е предотвратен опит за контрабанда на маркови стоки за търговски цели на обща стойност 48 668 евро.

По делото 42-годишният турски гражданин с инициали Х.К. се е признал за виновен и е предаден на съд за това, че на 23 юли 2026 г. на граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“, както и на „Дунав мост“ при Русе, в посока Румъния, е пренесъл през държавната граница недекларирани стоки за търговски цели в големи размери, пише БТА. 

При проверката са установени общо 3312 артикула – маркови дрехи и парфюми от различни световни марки, чиято обща стойност възлиза на 48 668 евро.

Разследването е проведено в рамките на бързо производство от разследващи митнически инспектори при Териториална дирекция на Агенция „Митници“ – Митница Русе под надзора на Окръжната прокуратура в крайдунавския град.

За извършеното престъпление на 42-годишния турски гражданин е наложено наказание две години „лишаване от свобода“, като изпълнението му е отложено с четиригодишен изпитателен срок. Освен това той е осъден да заплати глоба в размер на 5160 евро.

Стоките, предмет на престъплението, са отнети в полза на държавата.

СНИМКА: Pixabay

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