Три дела наведнъж в Конституционния съд срещу бюджета

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Три дела само за ден образува Конституционният съд (КС) срещу бюджета. Те са по искания на народни представители от 52-ото Народно събрание. С жалбите в КС депутатите оспорват текстове от Закона за държавния бюджет за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и свързани промени в Кодекса на труда, Закона за съдебната власт и Закона за здравето. Предстои КС да се произнесе по допустимостта и същество на направените искания.

Първото дело е образувано по искане на 50 народни представители за установяване на противоконституционност на целия Закон за държавния бюджет за 2026 г.

Според вносителите законът противоречи на разпоредби от Конституцията, свързани с принципите на правовата държава и международните договори.

Второто дело обединява 53 депутати. Тяхната жалба до КС е за конкретни разпоредби от преходните и заключителните текстове на Закона за държавния бюджет за 2026 г.

Оспорват се промени, свързани с изчисляването на трудовия стаж, възнагражденията на магистратите и други разпоредби, които според вносителите противоречат на Конституцията.

Третото дело обхваща промени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Оспорва се текст, с който е създаден нов член в Закона за здравето, свързан с решенията на медицинските експертизи.

По-рано днес „Продължаваме промяната" и ГЕРБ-СДС съобщиха, че ще обжалват пред КС "Бюджет 2026".

От „Продължаваме промяната" заявиха, че са внесли две конституционни жалби – срещу Закона за държавния бюджет и Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Според депутата Стою Стоев сред основанията са обвързването на магистратските заплати с депутатските, промени при механизма за определяне на минималната работна заплата, текстове за ТЕЛК решенията и промени в Кодекса на труда.

От ПП посочиха още, че според тях чрез преходни и заключителни разпоредби са направени промени по важни обществени теми без достатъчно мотиви и обществено обсъждане.

От ГЕРБ-СДС също внесоха искане за обявяване на бюджета за противоконституционен. Според Владислав Горанов основната критика е, че законът противоречи на правилата за управление на публичните финанси. Жалбата е подкрепена от 50 народни представители, сред които и депутати от „Продължаваме промяната".

Бюджетът за 2026 г. бе приет с гласовете на "Прогресивна България". "За" гласуваха 125 депутати от управляващата парламентарна група. "Против" бяха 84 депутатите на ПП, ДБ, ДПС, ГЕРБ и "Възраждане".

Близо 79 предложения на опозицията не бяха подкрепени от комисията и не получиха шанс и в зала.

В "Бюджет 2026г" е заложено разминаване от 5,7% между приходи и разходи, 30-процентно поскъпване на винетките и по-скъпи цигари заради нов акциз. Отменена е формулата за изчисляване на минималната заплата, като до определянето на нова ще важи сегашният размер.

Въвежда се почасово изчисляване на трудовия стаж при непълен работен ден. Духовниците ще получават с 25% по-ниски заплати. Не са предвидени пари за нова детска болница и нови детски градини. Заплатите в бордовете остават без таван, орязаха само броя на членовете им на трима.