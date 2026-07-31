Събарят 25 незаконни постройки в кв. „Филиповци“, жителите му нападнали журналисти

В столичния квартал „Филиповци“ започна събарянето на незаконни постройки. На влизане в квартала журналисти били нападнати от живущите там, като някои били удряни. На един от журналистите бил счупен телефонът, с който снимал. Наложило се полицията да се намеси.

Събаряме близо 25 незаконни стопански постройки в северната част на столичния ж.к. „Филиповци“, в които няма живущи, включително деца, каза кметът на столичния район „Люлин“ Георги Тодоров, който днес присъства на премахването на незаконните постройки. Разчистваме тези постройки от един частен терен. Опитваме се да решаваме проблема с разрастването на махалата, обясни той, цитиран от БТА.

Кметът на района посочи, че освен тези стопански постройки, други няма да бъдат събаряни. Купчините, останали от постройките, ще бъдат разчистени следващите седмици.

Тодоров призова правителството да начертае план, по който да се реши проблемът и да се узаконят постройките, в които хората там живеят.

Животните, които се намират в съборените постройки, ще бъдат или продадени, или отдадени под наем, но няма да се намират тук, като така ще се намали броят на каруците в „Люлин“, каза още Тодоров. Той благодари на колегите си за медиацията и посочи, че е избегнато излишно напрежение.