Националният военен университет "Васил Левски" изпрати 148-и випуск "Априлски - 2026"

Първи офицерски пагони получиха 148 курсанти-випускници

Националният военен университет "Васил Левски" (НВУ) във Велико Търново изпрати своя 148-и випуск „Априлски - 2026", съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната. На тържествения ритуал по присвояване на първо офицерско звание първи офицерски пагони получиха 148 курсанти-випускници и 9 военнослужещи, завършили курса за професионална квалификация по военно дело. Първо сержантско звание бе присвоено на 59 кадети-випускници на Професионалния сержантски колеж.

"Работете, усъвършенствайте своите професионални и войнски умения със самочувствието на бъдещи лидери. Градете своя авторитет както в редиците на Въоръжените сили, така и сред обществото. Във вас то вижда опора, защита и сигурност. Не забравяйте, че със своите действия, думи и поведение, със спазването на войнската клетва, издигате образа на Българската армия и Въоръжените сили". С тези думи заместник-министърът на отбраната Любомир Монов се обърна към младите офицери и сержанти.

Той подчерта, че именно новото поколение офицери ще има честта и отговорността да ръководи усвояването на нова техника и въоръжение, да изгражда отбранителните способности на България и да реализира съюзнически ангажименти по укрепване на регионалната сигурност.

"Сигурен съм, че ще покажете висок професионализъм, воля и морал, защото сте получили знанията, уменията и закалката си в Националния военен университет и носите в сърцата си частица от волята, морала и смелостта на Вашия патрон – Васил Левски", каза заместник-министър Монов.

"Моят призив днес е да бъдете борбени и дръзки като предците ни от далечната пролет на 1876 година, когато избухна Априлското въстание! Гордейте се със своя избор да се посветите на трудната, но благородна кауза по защита на суверенитета, сигурността, независимостта и териториалната цялост на България", каза заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Красимир Кънев в обръщение към випускниците.

"Днес е знаков ден за Националния военен университет. Ден на гордост за вас, випускници, че успяхте да преминете трудния път от встъпването ви в редовете на университета до днес, получавайки своите офицерски пагони", заяви в приветствието си към младите офицери началникът на НВУ бригаден генерал Станчо Кайков.

"Ненапразно вашият випуск носи името "Априлски". Не забравяйте нашите предци, които чрез Априлското въстание доказаха на света, че България трябва да я има. Уповавайте се на традициите, помнете наученото, не забравяйте историята, продължавайте напред, смело, дръзко, защото на България й трябват защитници", каза още в словото си началникът на НВУ.

Първенецът на випуска на НВУ лейтенант Виктор Георгиев от специализация "Мотопехотни и танкови войски" получи своите пагони, диплома и копие на офицерска сабя от заместник-министъра на отбраната Любомир Монов. Лейтенант Георгиев бе удостоен и с академичната награда "Полковник Борис Дрангов", която му бе връчена от началника на НВУ бригаден генерал Станчо Кайков.

Носител на наградата „Генерал Сава Муткуров" стана Ралица Василева от военна специализация "Материални ресурси, придвижване и транспорт".

Първенец на Професионалния сержантски колеж е редник 3-ти клас Живомир Методиев от дневна форма на обучение за професия "Сержант-командир", специалност "Командване на мотопехотни и разузнавателни формирования".

Награди от името на началника на отбраната за първенеца и отличниците на НВУ и първенеца и отличниците на специалности на Професионалния сержантски колеж връчи заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Красимир Кънев.