Инспекцията по труда: В жегите на работещите трябва да се осигури оптимална температура

В предстоящите дни с високи температури работодателите трябва да въведат мерки за безопасна работа, за да минимизират риска за живота и здравето на работещите, призоваха от Главната инспекция по труда (ГИТ). Част от мерките предвиждат повече почивки, осигуряване на климатизирани помещения, както и достатъчно напитки за разхлаждане. За работещите на закрито трябва да се осигури оптимална температура в помещенията.

Работата при високи температури намалява работоспособността, концентрацията и забавя рефлексите на работещите, което създава риск за тежки трудови злополуки, включително инфаркти и инсулти, предупредиха от Инспекцията по труда. За първите шест месеца на 2026 г. оперативните данни на Инспекцията по труда показват, че от 54 злополуки, завършили с летален изход, 30 се дължат на инфаркти и инсулти.

От ГИТ обръщат внимание на данните на Международната организация на труда, според които 71% от всички работещи по света са изложени на прекомерна горещина, което води до приблизително над 22 млн. трудови злополуки, от които близо 19 000 годишно са смъртни.

Максималните температури утре ще бъдат предимно между 31° и 36°, в София – около 31°, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. И в следващите дни времето ще бъде слънчево.